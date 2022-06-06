Голова громади на Волині Олег Кух пояснив, чому звільнився із ЗСУ

Голова громади на Волині Олег Кух пояснив, чому звільнився із ЗСУ
Голова Любешівської селищної громади Олег Кух звільнився з лав Збройних сил і повернувся на посаду. Причиною цього став ряд обствин, серед яких у тому числі - сімейні обставини.

Повернення на посаду Олег Кух прокоментував виданню ВСН.

«Я був в ЗСУ 11 місяців, з них лише 3 місяці - в пунктах постійної дислокації, а решту часу - безпосередньо в районі бойових дій. Служив в 39-му окремому зенітному ракетному полку. Ще пів року тому виникли певні сімейні обствини, ми довго обговорювали, як правильно бути. Згідно із статтею 26 «Звільнення з військової служби» Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», такі обставини дозволяли звільнитися із служби.

Крім того, за рік моєї відсутності, проблеми, які були в громаді, не зникли. У нас - прикордонна громада, і я несу за неї персональну відповідальність. Після повномасштабного вторгнення вирішив, що маю показати персональний приклад і безпосередньо брати участь в бойових діях. Тому особисто написав клопотання, щоб з мене як з селищного голови зняли бронь і лише після цього мені можна було вручати повістку», - розповів Олег Кух.


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Теги: Олег Кух, ЗСУ, Любешів
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