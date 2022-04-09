Розповіли, які товари і звідки зараз завозять в Україну

Розповіли, які товари і звідки зараз завозять в Україну
В Україні за перший квартал 2023 року товарообіг склав 25,8 мільярдів доларів, що на 7% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Так, протягом першого кварталу 2023 року в Україну імпортували товарів на суму 15,5 млрд дол., а експортували - на суму 10,3 млрд дол.

Серед країн, з яких найбільше імпортували товарів в Україну, перше місце посідає Китай - 2,6 млрд дол., далі йдуть Польща - 1,6 млрд дол. та Німеччина - 1,1 млрд дол.

Експортували товарів з України найбільше до Польщі - на 1,5 млрд дол., Китай - на 1 млрд дол., Румунію - на 997 млн дол.

Зазначається, що в загальних обсягах ввезених у січні-березні 2023 року товарів 71% склали наступні категорії: машини, обладнання та транспорт - 4,4 млрд дол., паливно-енергетичні товари - 3,6 млрд дол., продукція хімічної промисловості - 2,8 млрд дол.

Водночас до трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - 6,7 млрд дол., метали та вироби з них - 929 млн дол., машини, обладнання та транспорт - 812 млн дол.

У 2022 році в Україну імпортували товарів на 55,5 млрд дол., найбільшим постачальником виявився Китай. Водночас на експорті продукції у 2022 році Україна заробила 44,2 млрд дол., експортували з України найбільше до Польщі.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що український аграрний експорт може скоротитися приблизно на 8-10% в результаті припинення імпорту нашої агропродукції Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

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Теги: товари, завозять, в Україну
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