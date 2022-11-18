Вдова Героя з Луцька організувала вечір пам'яті для збору коштів . ФОТО

Олега Хрищука, під час якого рідні організували виставку творчих робіт бійця та провели аукціон.



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18 квітня Олегу мало б виповнитися 42 роки. Як розповіла вдова полеглого воїна Тетяна Хрищук, усі виручені з аукціону гроші передадуть на закупівлю спорядження для побратимів Олега на передову.



«В цивільному житті, він займався декоративним оздобленням приміщень. Він любив не традиційні замовлення, в нього одразу горіли очі. Робити щось нове…Це такі виклики для нього були професійні. А вечорами він ліпив для сім'ї, для друзів», – розповідає Тетяна Хрищук.



До війська Олег пішов добровольцем у перші дні повномасштабної війни.



«Він написав перед першим квітнем: передачу отримав. Дякую усім, особливо коханій дружині. Це було його останнє повідомлення. Він з тим тепловізором пішов і не повернувся. Усвідомлення ще немає. Таке враження, що він от десь приїде в місто», – говорить жінка.



Картини чоловіка, яких на виставці 13, виконані у техніці барельєф. Зі слів Тетяни Хрищук, крім рідних та друзів їх ще ніхто не бачив.



«Цю роботу (янгол – ред.) Олег робив у 2015 році, в мене 25 січня був День ангела і він виліпив такого ангелика. Тут от цікаве сердечко і через кілька місяців я завагітніла сином. Так він виліпив цю любов і згодом ця любов у нас народилася і зараз синочку 7 років», – каже Тетяна.



В бійця залишилося двоє дітей та онука. Дарина – третя, прийомна донька Олега. Каже, коли він був вдома, завжди був рух. Постійною жагою творити, планами та бажанням чогось досягати, вітчим надихав.



Під час вечора пам'яті транслювали відеоспогади, які на честь Олега записали рідні та близькі.



До аукціону долучилися майстри та майстрині Луцька, Волині, Львова та інших регіонів, які надали свої роботи. Усього на продаж заради допомоги бійцям виставили 40 лотів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському драмтеатрі відбувся вечір пам'яті загиблого на війні військовослужбовця, під час якого рідні організували виставку творчих робіт бійця та провели аукціон.Про це пише Суспільне 18 квітня Олегу мало б виповнитися 42 роки. Як розповіла вдова полеглого воїнаусі виручені з аукціону гроші передадуть на закупівлю спорядження для побратимів Олега на передову.«В цивільному житті, він займався декоративним оздобленням приміщень. Він любив не традиційні замовлення, в нього одразу горіли очі. Робити щось нове…Це такі виклики для нього були професійні. А вечорами він ліпив для сім'ї, для друзів», – розповідає Тетяна Хрищук.До війська Олег пішов добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Напередодні, пригадує Тетяна, завдяки небайдужим, закрила збір та придбала для чоловіка тепловізор.«Він написав перед першим квітнем: передачу отримав. Дякую усім, особливо коханій дружині. Це було його останнє повідомлення. Він з тим тепловізором пішов і не повернувся. Усвідомлення ще немає. Таке враження, що він от десь приїде в місто», – говорить жінка.Картини чоловіка, яких на виставці 13, виконані у техніці барельєф. Зі слів Тетяни Хрищук, крім рідних та друзів їх ще ніхто не бачив.«Цю роботу (янгол – ред.) Олег робив у 2015 році, в мене 25 січня був День ангела і він виліпив такого ангелика. Тут от цікаве сердечко і через кілька місяців я завагітніла сином. Так він виліпив цю любов і згодом ця любов у нас народилася і зараз синочку 7 років», – каже Тетяна.В бійця залишилося двоє дітей та онука.– третя, прийомна донька Олега. Каже, коли він був вдома, завжди був рух. Постійною жагою творити, планами та бажанням чогось досягати, вітчим надихав.Під час вечора пам'яті транслювали відеоспогади, які на честь Олега записали рідні та близькі.До аукціону долучилися майстри та майстрині Луцька, Волині, Львова та інших регіонів, які надали свої роботи. Усього на продаж заради допомоги бійцям виставили 40 лотів.

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