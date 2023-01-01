На Волині викрили серійного злодія

У Ковелі оперативники викрили серійного злодія. Він обґрунтовано підозрюється у скоєнні трьох крадіжок майна громадян.Про це повідомили у преслужбі поліції Волині.Зловмисникові 45 років, він житель Ковеля. До слова, чоловік у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.Нині правоохоронці перевіряють його на причетність до інших кримінальних правопорушень.За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.Вирішується питання про оголошення йому підозри в інкримінованих злочинах.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.