Заступився за батька: на Волині 22-річний юнак побив односельця

Поліцейські затримали 22-річного зловмисника, який наніс тяжкі тілесні ушкодження односельцю. Інцидент трапився учора у селі Нові Червища, що на Камінь-Каширщині.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Між місцевими мешканцями виник конфлікт, заступитися за свого батька взявся 22-річний син. Він напав на 44-річного односельця та побив його.З тяжкими травмами чоловіка доставили до медзакладу.Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині йому вже оголосили про підозру за ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.