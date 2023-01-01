Окупанти атакували Одещину дронами: є влучання в об’єкт інфраструктури





Про це



Є влучання в об’єкт громадської інфраструктури з руйнуванням та загорянням.



Додають також, що більшість БПЛА вдалося знищити завдяки Силам оборони.



Пожежу на площі 700 м2 вже ліквідували. На місці події продовжують працювати рятувальники.



На щастя, жертв або поранених внаслідок цієї терористичної атаки немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 19 квітня Одеську область було атаковано дронами типу "Shahed-136" з боку російських окупаційних військ.Про це повідомляє МВС України.Є влучання в об’єкт громадської інфраструктури з руйнуванням та загорянням.Додають також, що більшість БПЛА вдалося знищити завдяки Силам оборони.Пожежу на площі 700 м2 вже ліквідували. На місці події продовжують працювати рятувальники.На щастя, жертв або поранених внаслідок цієї терористичної атаки немає.

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