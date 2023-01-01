Окупанти атакували Одещину дронами: є влучання в об’єкт інфраструктури

Окупанти атакували Одещину дронами: є влучання в об’єкт інфраструктури
У ніч на 19 квітня Одеську область було атаковано дронами типу "Shahed-136" з боку російських окупаційних військ.

Про це повідомляє МВС України.

Є влучання в об’єкт громадської інфраструктури з руйнуванням та загорянням.

Додають також, що більшість БПЛА вдалося знищити завдяки Силам оборони.

Пожежу на площі 700 м2 вже ліквідували. На місці події продовжують працювати рятувальники.

На щастя, жертв або поранених внаслідок цієї терористичної атаки немає.

Окупанти атакували Одещину дронами: є влучання в об’єкт інфраструктури
Окупанти атакували Одещину дронами: є влучання в об’єкт інфраструктури
Окупанти атакували Одещину дронами: є влучання в об’єкт інфраструктури

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Теги: Одещина, дрони
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