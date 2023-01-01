У Луцьку – аварія: постраждала – у лікарні





Про це



Інформують, що 68-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Audi A4, допустив наїзд на 66-річну місцеву мешканку, яка переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.



Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології.



Водій транспортного засобу був тверезим.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку легковик збив пішохідку. Автопригода трапилася учора ввечері, 18 квітня, на вулиці Рівненській.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що 68-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Audi A4, допустив наїзд на 66-річну місцеву мешканку, яка переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології.Водій транспортного засобу був тверезим.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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