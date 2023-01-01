У Луцьку – аварія: постраждала – у лікарні

У Луцьку – аварія: постраждала – у лікарні
У Луцьку легковик збив пішохідку. Автопригода трапилася учора ввечері, 18 квітня, на вулиці Рівненській.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що 68-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Audi A4, допустив наїзд на 66-річну місцеву мешканку, яка переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології.

Водій транспортного засобу був тверезим.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

У Луцьку – аварія: постраждала – у лікарні



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Теги: аварія
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