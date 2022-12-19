На Волині зникла жінка: до пошуків залучили рятувальників та військових

На Волині зникла жінка: до пошуків залучили рятувальників та військових
17 квітня рятувальники залучались до пошуків мешканки села Оконськ Камінь-Каширського району. Жінка пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулась.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що рятувальники 13 державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі разом із військовослужбовцями, працівниками поліції долучились до пошуків людини в лісі.

Пошуки тривали і учора до настання темної пори доби. Але, на жаль, безуспішно.

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Теги: розшук, зникнення
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