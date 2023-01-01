Польща почала будувати електронний бар'єр на кордоні з РФ





Про це сказав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє



"Розпочато будівництво електронного бар'єра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією", - повідомив Камінський.



Систему камер і датчиків руху встановлять на 199 кілометрах кордону. Він охопить весь сухопутний кордон з РФ, за винятком ділянки Віслинської коси, де кордон вже декілька років охороняють електронні пристрої.



Камінський зазначив, що бар'єр на кордоні з Росією буде "неймовірно сучасним" – таким, як і на кордоні з Білоруссю.



"Наш східний кордон, я переконаний, буде чудово підготовлений до будь-яких протиправних дій, які пов'язані з кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами. Я переконаний, що це буде найкраще захищений кордон в Європейському Союзі", - сказав він.



Зазначається, що ділянка захисного бар'єра буде розділена на 12 функціональних секцій. На ній встановлять близько 2 тисяч стовпів для відеоспостереження, 3 тисячі відеокамер і 700 км силових, передавальних і сигнальних кабелів.



На будівництво бар'єра передбачили понад 83 млн доларів, у тому числі понад 9 млн доларів - на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща почала зводити електронний бар'єр на межі з Калінінградською областю Росії для того, аби ефективніше контролювати за ситуацією на кордоні.Про це сказав міністр внутрішніх справ Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24."Розпочато будівництво електронного бар'єра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією", - повідомив Камінський.Систему камер і датчиків руху встановлять на 199 кілометрах кордону. Він охопить весь сухопутний кордон з РФ, за винятком ділянки Віслинської коси, де кордон вже декілька років охороняють електронні пристрої.Камінський зазначив, що бар'єр на кордоні з Росією буде "неймовірно сучасним" – таким, як і на кордоні з Білоруссю."Наш східний кордон, я переконаний, буде чудово підготовлений до будь-яких протиправних дій, які пов'язані з кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами. Я переконаний, що це буде найкраще захищений кордон в Європейському Союзі", - сказав він.Зазначається, що ділянка захисного бар'єра буде розділена на 12 функціональних секцій. На ній встановлять близько 2 тисяч стовпів для відеоспостереження, 3 тисячі відеокамер і 700 км силових, передавальних і сигнальних кабелів.На будівництво бар'єра передбачили понад 83 млн доларів, у тому числі понад 9 млн доларів - на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону.

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