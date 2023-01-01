19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження колишня луцька журналістка Надія Міщук, акторка Волинського академічного драматичного театру, заслуженої артистки України Ольга Осіїк (на фото) .
Також день народження 19 квітня в архітектора, історика, краєзнавця Богдана Колоска, громадського діяча, бізнесмена Володимира Вдовенка. Вітаємо їх усіх та зичимо доброго здоров’я, достатку й наснаги для нових звершень.
19 квітня іменини відзначають власники таких імен: Мефодій, Павло, Ярема, Євтихій, Севастян, Григорій та Платонида. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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Також день народження 19 квітня в архітектора, історика, краєзнавця Богдана Колоска, громадського діяча, бізнесмена Володимира Вдовенка. Вітаємо їх усіх та зичимо доброго здоров’я, достатку й наснаги для нових звершень.
19 квітня іменини відзначають власники таких імен: Мефодій, Павло, Ярема, Євтихій, Севастян, Григорій та Платонида. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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