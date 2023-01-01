19 квітня на Волині: гортаючи календар

19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження колишня луцька журналістка Надія Міщук, акторка Волинського академічного драматичного театру, заслуженої артистки України Ольга Осіїк (на фото) .

Також день народження 19 квітня в архітектора, історика, краєзнавця Богдана Колоска, громадського діяча, бізнесмена Володимира Вдовенка. Вітаємо їх усіх та зичимо доброго здоров’я, достатку й наснаги для нових звершень.

19 квітня іменини відзначають власники таких імен: Мефодій, Павло, Ярема, Євтихій, Севастян, Григорій та Платонида. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День народження, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про вівчарку, яка ходить у наряди, і «Здорову прогулянку». Добрі новини від ВолиньPost за 18 квітня
18 квітень, 23:23
На війні із Росією загинуло ще троє Героїв з Волині. ФОТО
18 квітень, 22:48
До Луцька 19 квітня привезуть тіла загиблих Героїв
18 квітень, 22:45
Як змінилися суми виплат військовим з початку року
18 квітень, 22:10
Схожі новини
18 квітня на Волині: гортаючи календар 18 квітня на Волині: гортаючи календар
18 квітень, 00:00
17 квітня на Волині: гортаючи календар 17 квітня на Волині: гортаючи календар
17 квітень, 00:00
16 квітня на Волині: гортаючи календар 16 квітня на Волині: гортаючи календар
16 квітень, 00:00
14 квітня на Волині: гортаючи календар 14 квітня на Волині: гортаючи календар
14 квітень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про вівчарку, яка ходить у наряди, і «Здорову прогулянку». Добрі новини від ВолиньPost за 18 квітня
18 квітень, 23:23
 0
На війні із Росією загинуло ще троє Героїв з Волині. ФОТО
18 квітень, 22:48
 0
До Луцька 19 квітня привезуть тіла загиблих Героїв
18 квітень, 22:45
 0
Як змінилися суми виплат військовим з початку року
18 квітень, 22:10
 0
Медіа
відео
1/8