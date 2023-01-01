Повідомили про втрати росії у живій силі та техніці за добу

Повідомили про втрати росії у живій силі та техніці за добу
Українські військові протягом 17 квітня знищили 470 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія втратила 183 130 своїх солдатів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також російські війська втрачають на війні проти України техніку:

— танки — 3661 (+1 за вчора);
— бойові броньовані машини — 7098 (+11);
— артилерійські системи — 2810 (+6);
— реактивні системи залпового вогню — 538;
— засоби протиповітряної оборони — 285;
— літаки — 308;
— гелікоптери — 293;
— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2353 (+6);
— крилаті ракети — 911;
— кораблі/катери — 18;
— автомобільну техніку та автоцистерни — 5676 (+4);
— спеціальну техніку — 330 (+2).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

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Теги: втрати ворога, Генштаб, ЗСУ
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