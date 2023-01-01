Волинянин «обчистив» гаражі і викрав два велосипеди
Сьогодні, 10:15
Учора, 17 квітня, до поліції із заявою звернувся 46-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що з під’їзду будинку невідомий викрав велосипед Cronus, вартістю 4 тисячі гривень.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аналогічна заява надійшла і від 30-річної жительки цього ж району. У неї викрали велосипед Atlantis, який також зберігався у під’їзді будинку за місцем проживання. Сума завданих матеріальних збитків – 3 тис. грн.
Луцькі оперативники встановили, що обидві крадіжки скоїв 43-річний житель Луцького району, який, до слова, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Велосипеди поліцейські вилучили, їх повернуть власникам.
Нині правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до вчинення інших злочинів.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аналогічна заява надійшла і від 30-річної жительки цього ж району. У неї викрали велосипед Atlantis, який також зберігався у під’їзді будинку за місцем проживання. Сума завданих матеріальних збитків – 3 тис. грн.
Луцькі оперативники встановили, що обидві крадіжки скоїв 43-річний житель Луцького району, який, до слова, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Велосипеди поліцейські вилучили, їх повернуть власникам.
Нині правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до вчинення інших злочинів.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин «обчистив» гаражі і викрав два велосипеди
Сьогодні, 10:15
Стрілянина на автомийці у Луцьку: один з учасників зізнався у вбивстві і помер, лишивши записку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 10:00
Повідомили про втрати росії у живій силі та техніці за добу
Сьогодні, 09:49
Медіа