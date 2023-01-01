Волинянин «обчистив» гаражі і викрав два велосипеди

Учора, 17 квітня, до поліції із заявою звернувся 46-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що з під’їзду будинку невідомий викрав велосипед Cronus, вартістю 4 тисячі гривень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аналогічна заява надійшла і від 30-річної жительки цього ж району. У неї викрали велосипед Atlantis, який також зберігався у під’їзді будинку за місцем проживання. Сума завданих матеріальних збитків – 3 тис. грн.Луцькі оперативники встановили, що обидві крадіжки скоїв 43-річний житель Луцького району, який, до слова, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.Велосипеди поліцейські вилучили, їх повернуть власникам.Нині правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до вчинення інших злочинів.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.Слідство триває.