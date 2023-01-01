Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 20–22 квітня

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 20–22 квітня
То на роботу, то додому, то з дому на роботу... І так по колу. Це радше схоже на існування, ніж на повноцінне життя. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка радить не боятися урізноманітнити власне буття і запрошує на концерти та вистави, дитячі казки та інші події у культурному закладі міста.

Цього тижня волинські лицедії пропонують глядачам переглянути такі вистави:

20 квітня о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко.

Замовляючи «цікаві розваги», ніколи не знаєш, куди тебе приведуть наслідки такого необдуманого рішення... Віра сплатила свою ціну за любов. Якою ж була ця непересічна історія? Дізнаєтесь на виставі.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 20–22 квітня

21 квітня о 18:00 – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга.

«Не опускайтеся... Ніхто не повірить, що ви самі вирішили опуститися – завжди скажуть, ніби ви впали!» Деякі слова назад не забрати, вчинки – не виправити, а пристрасть не вгамувати. Про те, як на дуелі характерів переможець може відчути себе переможеним, – у цій постановці.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 20–22 квітня

22 квітня о 17:00 – комічна опера «Наталка Полтавка» Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка.

Українська класика, наповнена солов'їними співами, добрим гумором та, звісно ж, любов'ю. Це те, що має побачити й відчути кожен українець!
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 20–22 квітня

Зробіть час у Волинському академічному облмуздрамтеатрі приємною частиною вашого дня.

Щодо квитків телефонуйте за номером:

0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).

Або купуйте на сайті karabas.com.

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Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк
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