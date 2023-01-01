Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 20–22 квітня

То на роботу, то додому, то з дому на роботу... І так по колу. Це радше схоже на існування, ніж на повноцінне життя. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка радить не боятися урізноманітнити власне буття і запрошує на концерти та вистави, дитячі казки та інші події у культурному закладі міста.Цього тижня волинські лицедії пропонують глядачам переглянути такі вистави:на камерній сцені – мелодраматична комедіяТетяни Іващенко.Замовляючи «цікаві розваги», ніколи не знаєш, куди тебе приведуть наслідки такого необдуманого рішення... Віра сплатила свою ціну за любов. Якою ж була ця непересічна історія? Дізнаєтесь на виставі.– драма інакшостіАвгуста Юхана Стріндберга.«Не опускайтеся... Ніхто не повірить, що ви самі вирішили опуститися – завжди скажуть, ніби ви впали!» Деякі слова назад не забрати, вчинки – не виправити, а пристрасть не вгамувати. Про те, як на дуелі характерів переможець може відчути себе переможеним, – у цій постановці.– комічна операІвана Котляревського, музика Миколи Лисенка.Українська класика, наповнена солов'їними співами, добрим гумором та, звісно ж, любов'ю. Це те, що має побачити й відчути кожен українець!Зробіть час у Волинському академічному облмуздрамтеатрі приємною частиною вашого дня.0332725460 (каса),0332725303 (адміністратор).Або купуйте на сайті