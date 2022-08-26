Донецький виш, релокований до Луцька, запрошує на навчання*

Донецький національний технічний університет, що минулого року релокували до Луцька, розпочинає на Волині вже другу вступну кампанію. Ба більше, до переліку цікавих та нетипових для технічного вишу спеціальностей цьогоріч додали іще одну – математику.Про церозповіла проректорка з науково-педагогічної роботиВиш зі столітньою історією релокують уже вдруге. 2014 року ДонНТУ змушений був переїхати до Покровська, а з початком повномасштабної війни здійснив повторне переміщення на Волинь. Прихистив колег у себе луцький «політех».«Ми щиро вдячні Луцькому національному технічному університету, який прихистив нас. Колеги розуміють усі наші проблеми, допомагають усім, чим можуть. У нас добра взаємодія з керівництвом, адміністрацією вишу», – розпочинає Вікторія Яківна зі слів подяки Луцькому НТУ.«Навчання відбувається онлайн. Наші студенти та викладачі долучаються до освітнього процесу з різних міст України та з-за кордону. А от адміністрація, ректорат та усі служби, що забезпечують функціонування університету, працюють у Луцьку на вулиці Потебні, 56», – зазначає проректорка.Навчання, каже, відбувається за графіком. Дистанційно проводять і сесію, і захисти бакалаврських та магістерських робіт. Щоправда, кваліфікаційні іспити для окремих спеціальностей відбуватимуться тут – у Луцьку.Досить активно продовжують у виші міжнародне співробітництво. Завдяки підтримці донорів, ДонНТУ має все необхідне обладнання, зокрема Starlink та генератори.Нині, розповідає Вікторія Воропаєва, університет співпрацює з Німецькою службою академічних обмінів DAAD. Минулого року вона надавала стипендії студентам, аспірантам та викладачам, а також пропонувала стажування в університетах. Цьогоріч проєкт продовжують і проводять конкурсний відбір на стипендію у розмірі 200 євро на місяць.«П’ятеро наших дівчат – у Грузії за програмою «Safe Haven». Вони навчаються у тбіліському університеті й паралельно продовжують відвідувати пари онлайн за своїми спеціальностями. За кордоном вони опановують інноваційне підприємництво, вчаться створювати стартапи. Згодом вони напишуть і представлять проєкти, націлені на повоєнну відбудову України», – продовжує проректорка.Чимало студентів та викладачів донецького вишу воюють у лавах Збройних сил України. Навіть ті студенти, що навчаються на денній формі, пішли захищати країну зі зброєю у руках. Ба більше, влітку 2022-го було кілька випадків, коли дівчата та хлопці, перебуваючи у зоні бойових дій, знаходили можливість і захищали свої дипломні роботи.«Нині ми організовуємо благодійний збір коштів для одного із наших колег. Із початком повномасштабного вторгнення старший викладач кафедри автоматики та телекомунікаціїпочав активно займатися волонтерською діяльністю. Знайомі йому подарували вживаний бус. ДонНТУ вирішив долучитися до важливої місії і назбирав гроші на його фарбування та ремонт», – розповідає Вікторія Яківна.Нині в університеті продовжують збирати гроші на оснащення автівки. У планах – придбати дизель-генератор, інвертори та розхідні матеріали. За словами аспірантки та начальниці відділу «Центр кар’єри та маркетингу», ДонНТУ закрив не один збір і подовжуватиме це робити допоки Україна не переможе.«Завдяки Глібу Володимировичу на фронт передадуть уже третю автівку. Цього разу вирішили влаштувати ярмарок у центрі Луцька, щоби кожен охочий міг задонатити на доукомплектацію буса, який допомагатиме нашим захисникам та захисницям на Авдієвському напрямку», – зазначає Анастасія.На благодійному ярмарку студенти продавали виготовлені власноруч вироби: декоративні ангелики, патріотичні браслети та альманах – перший в історії збірник студентських робіт. Придбати за донат можна було прапорці і… гільзи.«Влітку нашому викладачеві вдалося назбирати кошти на пікап. Нині він успішно виконує свою роботу на фронті. Хлопці поставили на нього кулемет і у такий спосіб знищують російські БПЛА. Гільзи із цих патронів можна придбати у нас на ярмарку», – пояснює аспірантка.Загалом на ярмарку студентам ДонНТУ вдалося зібрати 2820 гривень та 50 євро. Днями захід обіцяють повторити.Долучитися до збору коштів можна за посиланням:Хоч і навчальний процес відбувається дистанційно, студентський актив продовжує працювати. Молодь організовує різні флешмоби та челенджі. Наприклад, днями університет запустив новий новий челендж «Від науки – до перемоги: ДонНТУ разом із ЗСУ». Його мета – створити та продати патріотичний мерч, а виручені кошти передати на потреби української армії.«Це не просто слова. Наші студенти дійсно дуже активні. Ще одна цікава ініціатива, запроваджена ними, – історії успіху. Вони створюють тексти, націлені надихати та мотивувати однолітків, аби ті не падали духом і продовжували вчитись та працювати у такий надскладний для усіх час», – додає проректорка.ДонНТУ чекає на першокурсників і нагадує: реєстрація на НМТ (національний мультипредметний тест, альтернатива ЗНО) уже розпочалась.«Цього року НМТ має певні особливості, формула конкурсного балу – складна. Є п’ять вибіркових предметів і будь-який підходить для будь-якої спеціальності. Раніше, обравши третім предметом хімію, ви не могли би вступити на філологію чи право, а нині – можете. Правда, «важитиме» результат тесту для кожної спеціальності по-різному», – пояснює Вікторія Воропаєва.Для зручності абітурієнтів у закладі освіти створили. У ньому вступник вписує ймовірні результати НМТ і бачить свій конкурсний бал на ту чи іншу спеціальність. Оскільки складати усі запропоновані вибіркові дисципліни не можна, бал, розрахований калькулятором, допоможе визначитись з вибором предмету.Уявімо, що абітурієнт вагається між спеціальністю 081. Право та 122. Комп’ютерні науки. Із п’яти вибіркових дисциплін вступник вирішив складати фізику. Оцінюючи свої можливості, старшокласник вписує у калькуляторі ймовірні бали. Наприклад, українська мова – 180 балів, математика – 135, фізика – 130. Натиснувши «обчислити», отримуємо такі результати: конкурсний бал для права дорівнюватиме 152,059, а для комп’ютерних наук – 144,583.До слова, коефіцієнти однакові та обов’язкові у всіх закладах вищої освіти.У Донецькому національному технічному університеті є чотири факультети:Підкреслимо, що у ДонНТУ представлені дещо нетипові для технічного університету спеціальності, як-от 014.02 – Середня освіта (Мова і література англійська), 014.03 – Середня освіта (Історія) та 081 Право. Також цього року набирають вступників за новою спеціальністю 014.04 – Середня освіта (Математика).У ДонНТУ є також військова кафедра. Навчання проводять онлайн, утім на зборах, які влаштовують наприкінці навчання, фізична присутність обов’язкова. Цьогорічні збори відбулися на Волині.«Разом із дипломом бакалавра у нас можна отримати звання молодшого лейтенанта. Ті, хто вже має диплом і не є студентом нашого вишу, може вступити тільки на військову кафедру. Нещодавно ми випустили близько 50 молодших лейтенантів, і це тішить», – додає проректорка.