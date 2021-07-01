Від завтра у Луцьку тестуватимуть новий сервіс прокату електросамокатів. ЛОКАЦІЇ
Сьогодні, 17:12
Від завтра, 19 квітня, в місті Луцьку протягом місяця в тестовому режимі буде працювати сервіс прокату електросамокатів оператора JET.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Основна відмінність в концепції сервісу полягає у тому, що після завершення поїздки користувач повинен залишати самокат в межах визначених локацій (понад 70 адрес), які будуть зазначені у мобільному додатку. Залишати електросамокати в будь-якому іншому місці не буде можливості. У випадку недотримання або порушення умов сервісу з користувача буде стягуватися додаткова плата, аж до тих пір, поки електросамокат не буде припаркований в дозволеному місці.
Інформують також, що протягом всього терміну тестування персонал надавача послуг буде перебувати на вулицях міста та контролювати ситуацію. У разі успішного тестування, схвальних відгуків та відсутності скарг термін прокату буде продовжений.
Відомо, що старт електросамокатів буде здійснюватися з таких локацій:
– поблизу магазину «Wine Time» на вулиці Лесі Українки;
– поблизу скульптури «Сонячний годинник» на Театральному майдані;
– поблизу ТРЦ «Промінь» на проспекті Президента Грушевського, 2;
– поблизу супермаркету «Сільпо» на Київському майдані, 11;
– поблизу супермаркету «Сільпо» на вулиці Рівненська, 89;
– поблизу Замку Любарта на вулиці Кафедральна, 1 А;
– поблизу головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки на проспекті Волі, 13;
– поблизу Залізничного вокзалу на Привокзальній площі;
– поблизу супермаркету «АТБ-маркет» на кільці неподалік Північного ринку;
– поблизу колишнього нічного клубу «ХХІ століття» на проспекті Молоді, 2;
– поблизу магазину «Троянда» на проспекті Соборності, 14 А;
– поблизу історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки на вулиці Шопена, 24.
– поблизу ТРЦ «ПортСіty» на проспекті Соборності, 43.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Основна відмінність в концепції сервісу полягає у тому, що після завершення поїздки користувач повинен залишати самокат в межах визначених локацій (понад 70 адрес), які будуть зазначені у мобільному додатку. Залишати електросамокати в будь-якому іншому місці не буде можливості. У випадку недотримання або порушення умов сервісу з користувача буде стягуватися додаткова плата, аж до тих пір, поки електросамокат не буде припаркований в дозволеному місці.
Інформують також, що протягом всього терміну тестування персонал надавача послуг буде перебувати на вулицях міста та контролювати ситуацію. У разі успішного тестування, схвальних відгуків та відсутності скарг термін прокату буде продовжений.
Відомо, що старт електросамокатів буде здійснюватися з таких локацій:
– поблизу магазину «Wine Time» на вулиці Лесі Українки;
– поблизу скульптури «Сонячний годинник» на Театральному майдані;
– поблизу ТРЦ «Промінь» на проспекті Президента Грушевського, 2;
– поблизу супермаркету «Сільпо» на Київському майдані, 11;
– поблизу супермаркету «Сільпо» на вулиці Рівненська, 89;
– поблизу Замку Любарта на вулиці Кафедральна, 1 А;
– поблизу головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки на проспекті Волі, 13;
– поблизу Залізничного вокзалу на Привокзальній площі;
– поблизу супермаркету «АТБ-маркет» на кільці неподалік Північного ринку;
– поблизу колишнього нічного клубу «ХХІ століття» на проспекті Молоді, 2;
– поблизу магазину «Троянда» на проспекті Соборності, 14 А;
– поблизу історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки на вулиці Шопена, 24.
– поблизу ТРЦ «ПортСіty» на проспекті Соборності, 43.
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