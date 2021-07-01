Від завтра у Луцьку тестуватимуть новий сервіс прокату електросамокатів. ЛОКАЦІЇ

Від завтра у Луцьку тестуватимуть новий сервіс прокату електросамокатів. ЛОКАЦІЇ
Від завтра, 19 квітня, в місті Луцьку протягом місяця в тестовому режимі буде працювати сервіс прокату електросамокатів оператора JET.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Основна відмінність в концепції сервісу полягає у тому, що після завершення поїздки користувач повинен залишати самокат в межах визначених локацій (понад 70 адрес), які будуть зазначені у мобільному додатку. Залишати електросамокати в будь-якому іншому місці не буде можливості. У випадку недотримання або порушення умов сервісу з користувача буде стягуватися додаткова плата, аж до тих пір, поки електросамокат не буде припаркований в дозволеному місці.

Інформують також, що протягом всього терміну тестування персонал надавача послуг буде перебувати на вулицях міста та контролювати ситуацію. У разі успішного тестування, схвальних відгуків та відсутності скарг термін прокату буде продовжений.

Відомо, що старт електросамокатів буде здійснюватися з таких локацій:

– поблизу магазину «Wine Time» на вулиці Лесі Українки;

– поблизу скульптури «Сонячний годинник» на Театральному майдані;

– поблизу ТРЦ «Промінь» на проспекті Президента Грушевського, 2;

– поблизу супермаркету «Сільпо» на Київському майдані, 11;

– поблизу супермаркету «Сільпо» на вулиці Рівненська, 89;

– поблизу Замку Любарта на вулиці Кафедральна, 1 А;

– поблизу головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки на проспекті Волі, 13;

– поблизу Залізничного вокзалу на Привокзальній площі;

– поблизу супермаркету «АТБ-маркет» на кільці неподалік Північного ринку;

– поблизу колишнього нічного клубу «ХХІ століття» на проспекті Молоді, 2;

– поблизу магазину «Троянда» на проспекті Соборності, 14 А;

– поблизу історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки на вулиці Шопена, 24.

– поблизу ТРЦ «ПортСіty» на проспекті Соборності, 43.

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Теги: електросамокати, прокат, варте уваги
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