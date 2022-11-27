Росія може готувати масований ракетний удар на травневі свята, – ОК «Південь»

Росія може готувати масований ракетний удар на травневі свята, – ОК «Південь»
Кремль може атакувати Україну під час травневих свят. Мовиться про так звані "знакові" дати.

Про це сказала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу 18 квітня, пише 24 канал.

"Не можна виключати, що вони готують відтермінований масований ракетний удар типу шокового впливу ближче до своїх сакральних дат. Для Одеси знаковими ще є друге травня та дев'яте травня – знакова дата для росіян. За аналітикою, це цілком ймовірні дати, до яких ворог може підготуватися ретельно", – запевнила Гуменюк.

Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України пояснила, що нинішнє затишшя на Півдні країни пов'язане в тому числі й з браком ракет "Калібр" у росіян.

Зокрема, використання "Калібрів" ворогом малоймовірне, адже в окупантів цих ракет залишилося мало, але Росія може завдавати ними точкові удари по важливих об'єктах.


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Теги: Росія, ракетні удари, травневі свята
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