Ветерани з Волині та члени їхніх сімей можуть отримати грант від держави на власний бізнес





Про це



За грантові кошти можна оплатити оренду, придбати сировину, обладнання, необхідні матеріали чи ліцензійне програмне забезпечення або замовити рекламу.



Наші захисники і захисниці можуть отримати гранти на особливих умовах. Зокрема:



– 250 тис грн за умови створення одного робочого місця. Подати заявку можуть лише ветерани.



– 500 тис грн за умови створення двох робочих місць. Подати заявку може чоловік або дружина учасника чи учасниці бойових дій.



– 1 млн грн за умови створення чотирьох робочих місць, два з яких мають зайняти учасники бойових дій. Подати заявку може ветеран-ФОП.



При отриманні грантів на суму 500 тис грн та 1 млн грн програма єРобота покриває 70% вартості проєкту, а 30% – сам отримувач.



Рішення про надання гранту приймається Державним центром зайнятості після отриманої інформації від банку, перевірки репутації та відомостей у заяві, а також результатів співбесіди з отримувачем, проведеної регіональним центром зайнятості.



Також одержувачі грантів зможуть пройти безоплатне навчання для підприємців та отримати консультації у регіональних центрах зайнятості.



Детальніше ознайомитися з умовами програми, а також подати заявку можна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд розширив програму єРобота та запустив грантову програму для ветеранів. Відтак, із 10 квітня триває прийом заявок з надання грантів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та їх подружжя на створення або розвиток власного бізнесу.Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.За грантові кошти можна оплатити оренду, придбати сировину, обладнання, необхідні матеріали чи ліцензійне програмне забезпечення або замовити рекламу.Наші захисники і захисниці можуть отримати гранти на особливих умовах. Зокрема:– 250 тис грн за умови створення одного робочого місця. Подати заявку можуть лише ветерани.– 500 тис грн за умови створення двох робочих місць. Подати заявку може чоловік або дружина учасника чи учасниці бойових дій.– 1 млн грн за умови створення чотирьох робочих місць, два з яких мають зайняти учасники бойових дій. Подати заявку може ветеран-ФОП.При отриманні грантів на суму 500 тис грн та 1 млн грн програма єРобота покриває 70% вартості проєкту, а 30% – сам отримувач.Рішення про надання гранту приймається Державним центром зайнятості після отриманої інформації від банку, перевірки репутації та відомостей у заяві, а також результатів співбесіди з отримувачем, проведеної регіональним центром зайнятості.Також одержувачі грантів зможуть пройти безоплатне навчання для підприємців та отримати консультації у регіональних центрах зайнятості.Детальніше ознайомитися з умовами програми, а також подати заявку можна за посиланням

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