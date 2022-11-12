Якою буде погода на Волині завтра, 19 квітня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер цього дня буде східним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.



Температура повітря вночі становитиме 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу 19 квітня на Волині буде хмарно з проясненнями. Прогнозують невеликий дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер цього дня буде східним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.Температура повітря вночі становитиме 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла.

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