На Волині працівник психлікарні застрелив стаффордширського тер’єра
Сьогодні, 15:09
У Луцькому районі чоловік застрелив собаку через те, що він загриз його домашню птицю.
Як йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, інцидент трапився у березня цього року, пише Конкурент.
Слідство встановило, що 7 березня 2023 року чоловік помітив, що чорно-білий собака «спричинив смерть свійській птиці». Тоді волинянин дістав мисливську рушницю та здійснив постріл у пса породи стаффордширський тер’єр. Внаслідок отриманого поранення тварина загинула.
З вироку суду відомо, що чоловік працює у Волинській обласній психіатричній лікарні на посаді молодшої медичної сестри.
У суді чоловік свою вину визнав та попросив суворо не карати. Суддя призначив йому рік умовного покарання з іспитовим терміном.
Фото ілюстративне
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Як йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, інцидент трапився у березня цього року, пише Конкурент.
Слідство встановило, що 7 березня 2023 року чоловік помітив, що чорно-білий собака «спричинив смерть свійській птиці». Тоді волинянин дістав мисливську рушницю та здійснив постріл у пса породи стаффордширський тер’єр. Внаслідок отриманого поранення тварина загинула.
З вироку суду відомо, що чоловік працює у Волинській обласній психіатричній лікарні на посаді молодшої медичної сестри.
У суді чоловік свою вину визнав та попросив суворо не карати. Суддя призначив йому рік умовного покарання з іспитовим терміном.
Фото ілюстративне
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