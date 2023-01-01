На Волині працівник психлікарні застрелив стаффордширського тер’єра

На Волині працівник психлікарні застрелив стаффордширського тер’єра
У Луцькому районі чоловік застрелив собаку через те, що він загриз його домашню птицю.

Як йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, інцидент трапився у березня цього року, пише Конкурент.

Слідство встановило, що 7 березня 2023 року чоловік помітив, що чорно-білий собака «спричинив смерть свійській птиці». Тоді волинянин дістав мисливську рушницю та здійснив постріл у пса породи стаффордширський тер’єр. Внаслідок отриманого поранення тварина загинула.

З вироку суду відомо, що чоловік працює у Волинській обласній психіатричній лікарні на посаді молодшої медичної сестри.

У суді чоловік свою вину визнав та попросив суворо не карати. Суддя призначив йому рік умовного покарання з іспитовим терміном.

Фото ілюстративне

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Теги: застрелив пса, Луцький район
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