Сили оборони відбили понад 70 атак ворога: яка ситуація на напрямках фронту





Про це



Там розповідають, що за добу росіяни по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів завдали чотири ракетних і 41 авіаційний удар, а також здійснили 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед мирного населення. Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.



За даними Генштабу, противник зазнає чималих втрат, але продовжує атакувати на п'ятьох напрямках. Зокрема, окупанти застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника Генштаб ЗСУ не виявив.



На Лиманському напрямку противник безрезультатно наступав в районі північніше Спірного, на Авдіївському — в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області, на Куп'янському — поблизу Синьківки, а на Мар'їнському — в районі Мар'їнки.



На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. Окупанти невдало наступали в районі Іванівського та Предтечиного.



Атаки Сил оборони



Українська авіація 17 квітня завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів та їхньої техніки. Також українці збили ворожий розвідувальний безпілотник типу «Мерлін».



А ось підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два райони зосередження окупантів, їхнього озброєння та військової техніки, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України протягом 17 квітня відбили понад 70 атак росіян. Окупанти зосереджуються на наступі на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найважчі бої — за Бахмут і Мар'їнку.Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні зранку 18 квітня.Там розповідають, що за добу росіяни по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів завдали чотири ракетних і 41 авіаційний удар, а також здійснили 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед мирного населення. Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.За даними Генштабу, противник зазнає чималих втрат, але продовжує атакувати на п'ятьох напрямках. Зокрема, окупанти застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника Генштаб ЗСУ не виявив.На Лиманському напрямку противник безрезультатно наступав в районі північніше Спірного, на Авдіївському — в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області, на Куп'янському — поблизу Синьківки, а на Мар'їнському — в районі Мар'їнки.На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. Окупанти невдало наступали в районі Іванівського та Предтечиного.Українська авіація 17 квітня завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів та їхньої техніки. Також українці збили ворожий розвідувальний безпілотник типу «Мерлін».А ось підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два райони зосередження окупантів, їхнього озброєння та військової техніки, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

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