Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО

Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО
Воїни Князівської бригади, як визнання подвигу кожного з них, удостоєні високих державних та відомчих нагород.

Про це повідомили на сторінці бригади у Фейсбук.

За кожною з цих нагород випробування на міцність – фронтом і війною, і тяжка й переможна боротьба із ворогом.

"Я вітаю кожного з вас, шановні побратими, із визнанням українським народом вашого подвигу, відображеним у нагороді, яку вам урочисто вручено! - наголосив командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко, вручаючи нагороди воїнам. – Кожен із військовослужбовців нашої Князівської 14 ОМБр, який потом і кров’ю виборює майбутнє нашої держави, гідний найвищої нагороди. Ви – герої сьогодення і майбутнього, яке виборюєте для себе й для своїх дітей!" - йдеться у повідомленні.

Додають, що бригада проводить постійну системну роботу з подання воїнів бригади на державні та відомчі нагороди.
Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО
Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО
Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО
Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО
Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО
Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО
Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО

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Теги: нагороди, 14 ОМБр, воїни, волинська бригада
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