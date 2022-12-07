Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО
Сьогодні, 16:14
Воїни Князівської бригади, як визнання подвигу кожного з них, удостоєні високих державних та відомчих нагород.
Про це повідомили на сторінці бригади у Фейсбук.
За кожною з цих нагород випробування на міцність – фронтом і війною, і тяжка й переможна боротьба із ворогом.
"Я вітаю кожного з вас, шановні побратими, із визнанням українським народом вашого подвигу, відображеним у нагороді, яку вам урочисто вручено! - наголосив командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко, вручаючи нагороди воїнам. – Кожен із військовослужбовців нашої Князівської 14 ОМБр, який потом і кров’ю виборює майбутнє нашої держави, гідний найвищої нагороди. Ви – герої сьогодення і майбутнього, яке виборюєте для себе й для своїх дітей!" - йдеться у повідомленні.
Додають, що бригада проводить постійну системну роботу з подання воїнів бригади на державні та відомчі нагороди.
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Про це повідомили на сторінці бригади у Фейсбук.
За кожною з цих нагород випробування на міцність – фронтом і війною, і тяжка й переможна боротьба із ворогом.
"Я вітаю кожного з вас, шановні побратими, із визнанням українським народом вашого подвигу, відображеним у нагороді, яку вам урочисто вручено! - наголосив командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко, вручаючи нагороди воїнам. – Кожен із військовослужбовців нашої Князівської 14 ОМБр, який потом і кров’ю виборює майбутнє нашої держави, гідний найвищої нагороди. Ви – герої сьогодення і майбутнього, яке виборюєте для себе й для своїх дітей!" - йдеться у повідомленні.
Додають, що бригада проводить постійну системну роботу з подання воїнів бригади на державні та відомчі нагороди.
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