Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО





Про це повідомили на сторінці бригади у



За кожною з цих нагород випробування на міцність – фронтом і війною, і тяжка й переможна боротьба із ворогом.



"Я вітаю кожного з вас, шановні побратими, із визнанням українським народом вашого подвигу, відображеним у нагороді, яку вам урочисто вручено! - наголосив командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко, вручаючи нагороди воїнам. – Кожен із військовослужбовців нашої Князівської 14 ОМБр, який потом і кров’ю виборює майбутнє нашої держави, гідний найвищої нагороди. Ви – герої сьогодення і майбутнього, яке виборюєте для себе й для своїх дітей!" - йдеться у повідомленні.



Додають, що бригада проводить постійну системну роботу з подання воїнів бригади на державні та відомчі нагороди.

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