На Волині на дитмайданчик заповзла змія
Сьогодні, 16:42
14 квітня до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у місцевому парку поблизу дитячого майданчику в м. Володимирі громадяни виявили змію.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
За викликом прибули рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Вони змогли виловити «особливу гостю», що виявилась змією-медянкою. Плазуна відпустили у природне середовище подалі від осель громадян, де вона нікому не загрожуватиме.
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Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
За викликом прибули рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Вони змогли виловити «особливу гостю», що виявилась змією-медянкою. Плазуна відпустили у природне середовище подалі від осель громадян, де вона нікому не загрожуватиме.
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