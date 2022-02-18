На Волині на дитмайданчик заповзла змія





Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.



За викликом прибули рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини.



Вони змогли виловити «особливу гостю», що виявилась змією-медянкою. Плазуна відпустили у природне середовище подалі від осель громадян, де вона нікому не загрожуватиме.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 квітня до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у місцевому парку поблизу дитячого майданчику в м. Володимирі громадяни виявили змію.Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.За викликом прибули рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини.Вони змогли виловити «особливу гостю», що виявилась змією-медянкою. Плазуна відпустили у природне середовище подалі від осель громадян, де вона нікому не загрожуватиме.

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