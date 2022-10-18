Анонсованих черг на «Ягодині» немає, – Волинська митниця

Нещодавно Волинська митниця інформувала про те, що. Але наразі, зауважують, черги із вантажівок відсутні.«Станом на 14 квітня спеціальна карта, яку Держмитслужба оновлює щодня, вказує на відсутність накопичення транспорту на переході з обидвох боків кордону. Перегляд карти черг на кордоні України з сусідніми державами станом на 12:00 доступний», – йдеться у повідомленні митниці.Дані загальної електронної черги запису для експорту продукції, що не потребує ветеринарного контролю, містять інформацію про менше сотні зареєстрованих авто.На ситуацію, інформують, вплинуло кілька факторів. Польські фермери у своїй акції протесту утрималися від блокування Дорогуська чи під'їзних шляхів до нього. Крім того, на ділову активність міжнародних перевізників впливає календар відзначення Великодня у західному чи східному християнських обрядах.«Митний пост «Ягодин» працює у штатному режимі, 24 години 7 діб тижня, без вихідних чи святкових перерв. Принагідно нагадуємо декларантам про важливість вчасного подання попередніх митних декларацій для пропуску вантажів без непродуктивних очікувань», – йдеться у повідомленні митників.