Анонсованих черг на «Ягодині» немає, – Волинська митниця

Анонсованих черг на «Ягодині» немає, – Волинська митниця
Нещодавно Волинська митниця інформувала про те, що з 12 квітня можливі затримки у проходженні вантажів через МАПП «Ягодин-Дорогуськ». Але наразі, зауважують, черги із вантажівок відсутні.

«Станом на 14 квітня спеціальна карта, яку Держмитслужба оновлює щодня, вказує на відсутність накопичення транспорту на переході з обидвох боків кордону. Перегляд карти черг на кордоні України з сусідніми державами станом на 12:00 доступний за посиланням», – йдеться у повідомленні митниці.

Дані загальної електронної черги запису для експорту продукції, що не потребує ветеринарного контролю, містять інформацію про менше сотні зареєстрованих авто.

На ситуацію, інформують, вплинуло кілька факторів. Польські фермери у своїй акції протесту утрималися від блокування Дорогуська чи під'їзних шляхів до нього. Крім того, на ділову активність міжнародних перевізників впливає календар відзначення Великодня у західному чи східному християнських обрядах.

«Митний пост «Ягодин» працює у штатному режимі, 24 години 7 діб тижня, без вихідних чи святкових перерв. Принагідно нагадуємо декларантам про важливість вчасного подання попередніх митних декларацій для пропуску вантажів без непродуктивних очікувань», – йдеться у повідомленні митників.

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Теги: Ягодин, черги, вантажівки
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