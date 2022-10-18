Анонсованих черг на «Ягодині» немає, – Волинська митниця
Сьогодні, 17:00
Нещодавно Волинська митниця інформувала про те, що з 12 квітня можливі затримки у проходженні вантажів через МАПП «Ягодин-Дорогуськ». Але наразі, зауважують, черги із вантажівок відсутні.
«Станом на 14 квітня спеціальна карта, яку Держмитслужба оновлює щодня, вказує на відсутність накопичення транспорту на переході з обидвох боків кордону. Перегляд карти черг на кордоні України з сусідніми державами станом на 12:00 доступний за посиланням», – йдеться у повідомленні митниці.
Дані загальної електронної черги запису для експорту продукції, що не потребує ветеринарного контролю, містять інформацію про менше сотні зареєстрованих авто.
На ситуацію, інформують, вплинуло кілька факторів. Польські фермери у своїй акції протесту утрималися від блокування Дорогуська чи під'їзних шляхів до нього. Крім того, на ділову активність міжнародних перевізників впливає календар відзначення Великодня у західному чи східному християнських обрядах.
«Митний пост «Ягодин» працює у штатному режимі, 24 години 7 діб тижня, без вихідних чи святкових перерв. Принагідно нагадуємо декларантам про важливість вчасного подання попередніх митних декларацій для пропуску вантажів без непродуктивних очікувань», – йдеться у повідомленні митників.
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«Станом на 14 квітня спеціальна карта, яку Держмитслужба оновлює щодня, вказує на відсутність накопичення транспорту на переході з обидвох боків кордону. Перегляд карти черг на кордоні України з сусідніми державами станом на 12:00 доступний за посиланням», – йдеться у повідомленні митниці.
Дані загальної електронної черги запису для експорту продукції, що не потребує ветеринарного контролю, містять інформацію про менше сотні зареєстрованих авто.
На ситуацію, інформують, вплинуло кілька факторів. Польські фермери у своїй акції протесту утрималися від блокування Дорогуська чи під'їзних шляхів до нього. Крім того, на ділову активність міжнародних перевізників впливає календар відзначення Великодня у західному чи східному християнських обрядах.
«Митний пост «Ягодин» працює у штатному режимі, 24 години 7 діб тижня, без вихідних чи святкових перерв. Принагідно нагадуємо декларантам про важливість вчасного подання попередніх митних декларацій для пропуску вантажів без непродуктивних очікувань», – йдеться у повідомленні митників.
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