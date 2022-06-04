Жоден з українських політиків не має контролю над ПЦУ, – Епіфаній

Епіфаній заявив, що жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень церкви.



Про це



«Історичне значення нинішніх подій для звільнення українського православ’я від ярма «русского міра» спонукає мене саме сьогодні звернутися до всіх вас.



Завдяки підтримці переважної більшості українського суспільства та рішучим крокам нашої держави таке звільнення успішно триває. Саме тому супротивники, як видно, використовують фальшиві аргументи та інші брудні засоби, щоби перешкодити цьому.



Одним з таких засобів є наполегливе намагання представити Православну Церкву України заручницею чи учасницею партійної боротьби. Рішуче і твердо заявляю перед усією громадою – ми не дозволяли дотепер і надалі не дозволятимемо робити цього», – йдеться у повідомленні.



Предстоятель заявив, що «жодна політична сила, партія чи окремий лідер не можуть і не будуть мати в Православній Церкві України якоїсь виняткової чи тим більше контролюючої ролі».



«За принципом перекладання відповідальності з хворої голови на здорову наші супротивники наполегливо намагаються дискредитувати Православну Церкву України, нав’язуючи їй імідж «церкви Петра Порошенка». У такий саме спосіб свого часу намагалися Київський Патріархат подавати як «церкву Кравчука» – нібито виключно партійний політичний проект, який працює лише на імідж однієї особи», – зазначив Епіфаній.



Він додав, що жоден політик чи політична сила не має впливу на ПЦУ.



«Ми неодноразово спростовували такі брехливі плітки не лише через заяви, але самими реаліями нашого життя. Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної Церкви України якоїсь виняткової ролі, яка давала би будь-кому підстави з цими іменами в такому контексті ув’язувати нашу Помісну Церкву.



Мені відомо, що користуючись звичайними в демократичному суспільстві процесами політичної конкуренції наші супротивники вживають шалених зусиль, щоби підірвати довіру і співпрацю, зокрема між нами і державою, спрямовані на протидію агресії «русского міра». Різними каналами поширюють цілком брехливу інформацію про те, що керівництво Православної Церкви України і особисто Предстоятель нібито кимось контролюються і спрямовуються в діях. Такі твердження – відверта брехня і брудний наклеп.



Жоден, підкреслюю – жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень Церкви.



Тим більше цього не мають і не можуть мати якість регіональні клани, які від початку вперто намагалися його добитися, але зазнали фіаско», – резюмував митрополит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви Українизаявив, що жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень церкви.Про це йдеться у його зверненні на сайті Православної церкви України.«Історичне значення нинішніх подій для звільнення українського православ’я від ярма «русского міра» спонукає мене саме сьогодні звернутися до всіх вас.Завдяки підтримці переважної більшості українського суспільства та рішучим крокам нашої держави таке звільнення успішно триває. Саме тому супротивники, як видно, використовують фальшиві аргументи та інші брудні засоби, щоби перешкодити цьому.Одним з таких засобів є наполегливе намагання представити Православну Церкву України заручницею чи учасницею партійної боротьби. Рішуче і твердо заявляю перед усією громадою – ми не дозволяли дотепер і надалі не дозволятимемо робити цього», – йдеться у повідомленні.Предстоятель заявив, що «жодна політична сила, партія чи окремий лідер не можуть і не будуть мати в Православній Церкві України якоїсь виняткової чи тим більше контролюючої ролі».«За принципом перекладання відповідальності з хворої голови на здорову наші супротивники наполегливо намагаються дискредитувати Православну Церкву України, нав’язуючи їй імідж «церкви Петра Порошенка». У такий саме спосіб свого часу намагалися Київський Патріархат подавати як «церкву Кравчука» – нібито виключно партійний політичний проект, який працює лише на імідж однієї особи», – зазначив Епіфаній.Він додав, що жоден політик чи політична сила не має впливу на ПЦУ.«Ми неодноразово спростовували такі брехливі плітки не лише через заяви, але самими реаліями нашого життя. Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної Церкви України якоїсь виняткової ролі, яка давала би будь-кому підстави з цими іменами в такому контексті ув’язувати нашу Помісну Церкву.Мені відомо, що користуючись звичайними в демократичному суспільстві процесами політичної конкуренції наші супротивники вживають шалених зусиль, щоби підірвати довіру і співпрацю, зокрема між нами і державою, спрямовані на протидію агресії «русского міра». Різними каналами поширюють цілком брехливу інформацію про те, що керівництво Православної Церкви України і особисто Предстоятель нібито кимось контролюються і спрямовуються в діях. Такі твердження – відверта брехня і брудний наклеп.Жоден, підкреслюю – жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень Церкви.Тим більше цього не мають і не можуть мати якість регіональні клани, які від початку вперто намагалися його добитися, але зазнали фіаско», – резюмував митрополит.

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