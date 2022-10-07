Волонтери на Волині зібрали великодні посилки для бійців. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:43
У місті Рожище волонтери зібрали великодні посилки для бійців, які нині воюють на передовій.
Про це розповів Суспільному волонтер Руслан Хомич.
Передачі від рідних та знайомих зайняли увесь бус. В коробках – ковбаси, паски і великодні яйця.
Посилки збирали жителі міста Рожище і навколишніх сіл: Тристань, Студині, Березолуки і Яблунівка. "Вся громада позбиралася і це родини позносили. Позбиралися волонтерські групи зі Львова, Луцька, з-за кордону. Й багато веземо кави, випічки", – говорить Руслан Хомич.
Син Юрія Богуна зараз у Бахмуті. Каже: він пішов до війська в 19 років. Захищає Україну в складі десантно-штурмової бригади. батько з допомогою волонтерів хоче привітати сина із Великоднем. ,
"Їм не так ті передачі, як та увага, що люди пам’ятають про них. Хочемо попросити в них вибачення, що ми в свій час в 2014 році не дожали, не дотиснули і не зробили так, щоб їм не прийшлося оце все пережити і прохання, щоб вони виправили ті помилки і дотисли, щоб їхні діти і внуки не переживали того, що вони зараз переживають", – говорить чоловік.
Волонтер Руслан Хомич розповідає, що їздить до військових напередодні Великодня, починаючи від 2014-го року: "Хочеться, щоб хлопці мали з чим сісти, щоб вони мали і олів’є, і паску посвятити з капеланами. Вони в каски кладуть паски, яйця і святять".
Як розповів волонтер Олександр Дулюк передачі повезуть на Куп’янськ, Куп’янськ Вузловий, в Ізюм, Слов’янськ та Краматорськ.
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Про це розповів Суспільному волонтер Руслан Хомич.
Передачі від рідних та знайомих зайняли увесь бус. В коробках – ковбаси, паски і великодні яйця.
Посилки збирали жителі міста Рожище і навколишніх сіл: Тристань, Студині, Березолуки і Яблунівка. "Вся громада позбиралася і це родини позносили. Позбиралися волонтерські групи зі Львова, Луцька, з-за кордону. Й багато веземо кави, випічки", – говорить Руслан Хомич.
Син Юрія Богуна зараз у Бахмуті. Каже: він пішов до війська в 19 років. Захищає Україну в складі десантно-штурмової бригади. батько з допомогою волонтерів хоче привітати сина із Великоднем. ,
"Їм не так ті передачі, як та увага, що люди пам’ятають про них. Хочемо попросити в них вибачення, що ми в свій час в 2014 році не дожали, не дотиснули і не зробили так, щоб їм не прийшлося оце все пережити і прохання, щоб вони виправили ті помилки і дотисли, щоб їхні діти і внуки не переживали того, що вони зараз переживають", – говорить чоловік.
Волонтер Руслан Хомич розповідає, що їздить до військових напередодні Великодня, починаючи від 2014-го року: "Хочеться, щоб хлопці мали з чим сісти, щоб вони мали і олів’є, і паску посвятити з капеланами. Вони в каски кладуть паски, яйця і святять".
Як розповів волонтер Олександр Дулюк передачі повезуть на Куп’янськ, Куп’янськ Вузловий, в Ізюм, Слов’янськ та Краматорськ.
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