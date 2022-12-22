У Луцьку п'яний як чіп водій сам зателефонував поліції

У Луцьку п'яний як чіп водій сам зателефонував поліції
Нетверезий водій мотоблока сам зателефонував у поліцію. Це трапилося на вулиці Ковельській у Луцьку.

Про це розповіли у патрульній поліції Волині.

Патрульні отримали повідомлення від кермувальника сільськогосподарського транспортного засобу. Чоловік розповів, що у нього виник конфлікт з двома невідомими особами, які безпідставно звинуватили його у порушенні ПДР.

Коли інспектори прибули за вказаною адресою, то виявили, що заявник перебуває в нетверезому стані. Це підтвердила і перевірка на приладі Drager, який показав 2,89 проміле. Такий результат перевищує максимально допустиму норму у майже 15 разів.

Невдовзі до поліцейських підійшли й ті невідомі особи, на яких вказував водій. Громадяни розповіли, що й справді робили зауваження кермувальнику за те, що він порушує правила дорожнього руху. Зі слів свідків, вони бачили, що водій мотоблока, бувши напідпитку, у темну пору доби рухався з вимкненим ближнім світлом фар, тож надали інспекторам пояснення.

На керманича патрульні склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч. 2 ст. 122 (Користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП.
У Луцьку п'яний як чіп водій сам зателефонував поліції

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Теги: п'яний водій, Луцьк, патрульна поліція
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