Які заходи влаштовують у Луцьку у другий день Великодня
Сьогодні, 18:45
У понеділок, 17 квітня, у другий день Великодня у Луцьку відбудеться низка заходів.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Зокрема, у Великодній понеділок відбудуться такі події у такий час:
14:00 - виставка-конкурс кондитерів міста "Патріотична Паска" (Палац культури міста Луцька)
15:00 - великодня оказія "Україна. Воля. Діти" (майдан Площа Героїв Майдану)
17:30 — великодні народні віншування від народного аматорського фольклорного гурту "Чачка" (Палац культури міста Луцька)
18:00 — фольклорне дійство "Ой весна, весна – днем красна" (Палац культури міста Луцька)
19:50 — благодійний аукціон "Паска задля Перемоги" за участі фольклорного гурту "Чачка" Палацу культури міста Луцька (Палац культури міста Луцька)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Зокрема, у Великодній понеділок відбудуться такі події у такий час:
14:00 - виставка-конкурс кондитерів міста "Патріотична Паска" (Палац культури міста Луцька)
15:00 - великодня оказія "Україна. Воля. Діти" (майдан Площа Героїв Майдану)
17:30 — великодні народні віншування від народного аматорського фольклорного гурту "Чачка" (Палац культури міста Луцька)
18:00 — фольклорне дійство "Ой весна, весна – днем красна" (Палац культури міста Луцька)
19:50 — благодійний аукціон "Паска задля Перемоги" за участі фольклорного гурту "Чачка" Палацу культури міста Луцька (Палац культури міста Луцька)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Які заходи влаштовують у Луцьку у другий день Великодня
Сьогодні, 18:45
У Луцьку п'яний як чіп водій сам зателефонував поліції
Сьогодні, 17:30
Анонсованих черг на «Ягодині» немає, – Волинська митниця
Сьогодні, 17:00
На Волині на дитмайданчик заповзла змія
Сьогодні, 16:42
Медіа