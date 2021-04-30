Які заходи влаштовують у Луцьку у другий день Великодня

Які заходи влаштовують у Луцьку у другий день Великодня
У понеділок, 17 квітня, у другий день Великодня у Луцьку відбудеться низка заходів.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Зокрема, у Великодній понеділок відбудуться такі події у такий час:

14:00 - виставка-конкурс кондитерів міста "Патріотична Паска" (Палац культури міста Луцька)

15:00 - великодня оказія "Україна. Воля. Діти" (майдан Площа Героїв Майдану)

17:30 — великодні народні віншування від народного аматорського фольклорного гурту "Чачка" (Палац культури міста Луцька)

18:00 — фольклорне дійство "Ой весна, весна – днем красна" (Палац культури міста Луцька)

19:50 — благодійний аукціон "Паска задля Перемоги" за участі фольклорного гурту "Чачка" Палацу культури міста Луцька (Палац культури міста Луцька)

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Теги: заходи, свято, Великдень
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