Волинський майстер змайстрував унікальний великодній вінок із яєчних шкаралуп

Анатолій Бойко із Володимира, якого називають "Волинським Фаберже", до Великодня презентував новий експонат із яєчних шкаралуп. Композицію майстер розмістив на ювелірній смолі з бурштиновою крихтою.



Як розповів у коментарі



"12 годин, 12 місяців у році, 12 апостолів, тому склад вінок з 12 яєць. Кожне яйце переплутане золотисто-голубим дротом. Є сердечка з бурштину між ними, як символ любові до всього: до ближнього, до народу, до України", – сказав волинянин.



Розмір композиції орієнтовно 30 на 30 сантиметрів. Зі слів Анатолія Бойка, посередині вінка витягнута і закручена таким чином шкаралупа. "Немає ні початку, ні кінця, і це свого роду про плин часу й безкінечність життя", – каже чоловік.



Анатолій Бойко також додав, що в цій роботі можна прослідкувати лінії трипілля: зигзаги, овали, круги, знаки безкінечності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Митецьіз Володимира, якого називають "Волинським Фаберже", до Великодня презентував новий експонат із яєчних шкаралуп. Композицію майстер розмістив на ювелірній смолі з бурштиновою крихтою.Як розповів у коментарі Суспільному майстер, нова композиція – це пасхальний вінок із 12 різьблених гусячих яєць різного розміру, оздоблених позолоченими елементами та частинками бурштину. У цифру "12", говорить майстер, заклад філософське значення."12 годин, 12 місяців у році, 12 апостолів, тому склад вінок з 12 яєць. Кожне яйце переплутане золотисто-голубим дротом. Є сердечка з бурштину між ними, як символ любові до всього: до ближнього, до народу, до України", – сказав волинянин.Розмір композиції орієнтовно 30 на 30 сантиметрів. Зі слів Анатолія Бойка, посередині вінка витягнута і закручена таким чином шкаралупа. "Немає ні початку, ні кінця, і це свого роду про плин часу й безкінечність життя", – каже чоловік.Анатолій Бойко також додав, що в цій роботі можна прослідкувати лінії трипілля: зигзаги, овали, круги, знаки безкінечності.

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