Волинський майстер змайстрував унікальний великодній вінок із яєчних шкаралуп
Сьогодні, 19:10
Митець Анатолій Бойко із Володимира, якого називають "Волинським Фаберже", до Великодня презентував новий експонат із яєчних шкаралуп. Композицію майстер розмістив на ювелірній смолі з бурштиновою крихтою.
Як розповів у коментарі Суспільному майстер, нова композиція – це пасхальний вінок із 12 різьблених гусячих яєць різного розміру, оздоблених позолоченими елементами та частинками бурштину. У цифру "12", говорить майстер, заклад філософське значення.
"12 годин, 12 місяців у році, 12 апостолів, тому склад вінок з 12 яєць. Кожне яйце переплутане золотисто-голубим дротом. Є сердечка з бурштину між ними, як символ любові до всього: до ближнього, до народу, до України", – сказав волинянин.
Розмір композиції орієнтовно 30 на 30 сантиметрів. Зі слів Анатолія Бойка, посередині вінка витягнута і закручена таким чином шкаралупа. "Немає ні початку, ні кінця, і це свого роду про плин часу й безкінечність життя", – каже чоловік.
Анатолій Бойко також додав, що в цій роботі можна прослідкувати лінії трипілля: зигзаги, овали, круги, знаки безкінечності.
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Як розповів у коментарі Суспільному майстер, нова композиція – це пасхальний вінок із 12 різьблених гусячих яєць різного розміру, оздоблених позолоченими елементами та частинками бурштину. У цифру "12", говорить майстер, заклад філософське значення.
"12 годин, 12 місяців у році, 12 апостолів, тому склад вінок з 12 яєць. Кожне яйце переплутане золотисто-голубим дротом. Є сердечка з бурштину між ними, як символ любові до всього: до ближнього, до народу, до України", – сказав волинянин.
Розмір композиції орієнтовно 30 на 30 сантиметрів. Зі слів Анатолія Бойка, посередині вінка витягнута і закручена таким чином шкаралупа. "Немає ні початку, ні кінця, і це свого роду про плин часу й безкінечність життя", – каже чоловік.
Анатолій Бойко також додав, що в цій роботі можна прослідкувати лінії трипілля: зигзаги, овали, круги, знаки безкінечності.
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