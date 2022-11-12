Якою буде погода на Волині завтра, 15 квітня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Інформують, що вітер буде східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.



Температура повітря вночі становитиме 4-9° тепла, вдень підніметься до 9-14° тепла.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, якою буде погода на Волині на Великдень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 15 квітня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Інформують, що вітер буде східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.Температура повітря вночі становитиме 4-9° тепла, вдень підніметься до 9-14° тепла.Нагадаємо, раніше ми повідомляли,

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