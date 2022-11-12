Якою буде погода на Волині завтра, 15 квітня

Якою буде погода на Волині завтра, 15 квітня
У суботу, 15 квітня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Інформують, що вітер буде східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 4-9° тепла, вдень підніметься до 9-14° тепла.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, якою буде погода на Волині на Великдень.

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Теги: синоптики, прогноз
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