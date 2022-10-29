У Луцьку презентували першу в Україні книгу, написану за допомогою чату GPT

У Луцьку презентували першу в Україні книгу, написану за допомогою чату GPT
Книжкові новинки України поповнилися новим надбанням – першою вітчизняною книгою про мистецтво, написаною за допомогою чату GPT. Книгу «Думи» створив Віктор Корсак, фундатор Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, що у Луцьку.

«У цьому проєкті у партнерстві із Chat GPT ми запропонували своє бачення на ключові питання, які турбують людство від моменту його виникнення. Кожен читач має можливість долучитися до процесу мислення, подискутувати та створити власне бачення», – зазначив у передмові до книги Віктор Корсак.
У Луцьку презентували першу в Україні книгу, написану за допомогою чату GPT

Книга невелика й стильно оформлена. Цупкий папір має злегка жорстку текстуру, проте приємний на дотик і викликає у читача незвичні відчуття.

Дизайн для книги «Думи» розробила українська художниця Henyk.
У Луцьку презентували першу в Україні книгу, написану за допомогою чату GPT

Видання присвячене відкриттю в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків однойменної виставки «Думи», на якій представлені роботи 43 українських художників. На ній глядачі знайдуть мистецьке відображення «дум про життя, мистецтво, батьківство, велич, смерть…».
У Луцьку презентували першу в Україні книгу, написану за допомогою чату GPT

«Коли ми занурюємось у світ думок, які визначають наше буття, при цьому споглядаючи мистецтво, у нас замовкають сигнальні нейронні системи, які відповідають за наше фізичне існування, а працює лише дефолт-система, яка визначає наш духовний розвиток. У нас зникають стереотипи та комплекси, ми очищаємося та виліковуємося. Це стимулює виділення «гормонів щастя», пробуджує енергію та надихає нас на творчість.

Ми пропонуємо триалог: спілкування між куратором проєкту, автором артоб‘єкту та глядачем. Звісно митці можуть заперечувати, щодо суті своїх творів, «що ми не те мали на увазі». Але, по-перше, здебільшого по мірі пізнання світу та отримання нових досвідів та знань – люди самі змінюють свої погляди на створені ними ж твори. По-друге, відомо «чим більше твір мистецтва має сенсів, тим більше сенсу він має». Тобто, якщо куратор чи глядач віднайдуть додаткову сутність у творі, то це лише піде усім на користь», – прокоментував під час відкриття виставки Віктор Корсак.
У Луцьку презентували першу в Україні книгу, написану за допомогою чату GPT

Виставку відкрили в рамках проєкту «Космогонія». Останній передбачає створення найбільшої у світі картини (2000 кв. м) українським художником Петром Антипом, що по суті стане й найбільшим світовим перформенсом, адже процес триватиме 18 місяців.

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До слова, на виставці «Думи» представлена і робота Петра Антипа, яка називається «Дерево життя».
Художник Петро Антип на виставці
Художник Петро Антип на виставці

Подивитися на «Думи» в Музеї Корсаків можна буде впродовж кількох місяців. Серед численних артоб'єктів – дерев'яна скульптура танка в натуральну величину від митця Сергія Григоряна, яку вже охрестили «Леопардом» та «Сибір» Микити Шаленого, викладений з кількох десятків китайських рушників різних зелених відтінків, який символізує окупацію росіянами китайських земель.

Дарина МЕЛЬНИК

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Теги: Чат GPT, «Думи» Музей Корсаків, Луцьк, книга
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