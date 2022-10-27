Яке місце посідає Волинь серед областей, жителі яких отримують найнижчі пенсії
14 квітень, 22:39
Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 квітня 2023 року. Загалом в Україні налічується 10,7 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 238 гривень.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ), передає Молодий Буковинець.
Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві – 7 129 гривень. Далі йдуть Донецька (6 560 гривень), Луганська (6049 гривень) та Дніпропетровська області (5 804 гривень).
Найнижчі пенсії у Тернопільській (3 998 гривень), Закарпатській (4 164 гривень) та Чернівецькій (4 182 гривень) областях.
Зазначимо, що за цим рейтингом Волинь посідає 18 сходинку за величиною середньої пенсії в Україні.
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Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ), передає Молодий Буковинець.
Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві – 7 129 гривень. Далі йдуть Донецька (6 560 гривень), Луганська (6049 гривень) та Дніпропетровська області (5 804 гривень).
Найнижчі пенсії у Тернопільській (3 998 гривень), Закарпатській (4 164 гривень) та Чернівецькій (4 182 гривень) областях.
Зазначимо, що за цим рейтингом Волинь посідає 18 сходинку за величиною середньої пенсії в Україні.
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