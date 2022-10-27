Яке місце посідає Волинь серед областей, жителі яких отримують найнижчі пенсії

Яке місце посідає Волинь серед областей, жителі яких отримують найнижчі пенсії
Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 квітня 2023 року. Загалом в Україні налічується 10,7 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 238 гривень.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ), передає Молодий Буковинець.

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві – 7 129 гривень. Далі йдуть Донецька (6 560 гривень), Луганська (6049 гривень) та Дніпропетровська області (5 804 гривень).

Найнижчі пенсії у Тернопільській (3 998 гривень), Закарпатській (4 164 гривень) та Чернівецькій (4 182 гривень) областях.

Зазначимо, що за цим рейтингом Волинь посідає 18 сходинку за величиною середньої пенсії в Україні.

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Теги: пенсії, найнижчі пенсії, Волинь
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