Яке місце посідає Волинь серед областей, жителі яких отримують найнижчі пенсії





Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ),



Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві – 7 129 гривень. Далі йдуть Донецька (6 560 гривень), Луганська (6049 гривень) та Дніпропетровська області (5 804 гривень).



Найнижчі пенсії у Тернопільській (3 998 гривень), Закарпатській (4 164 гривень) та Чернівецькій (4 182 гривень) областях.



Зазначимо, що за цим рейтингом Волинь посідає 18 сходинку за величиною середньої пенсії в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 квітня 2023 року. Загалом в Україні налічується 10,7 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 238 гривень.Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ), передає Молодий Буковинець.Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві – 7 129 гривень. Далі йдуть Донецька (6 560 гривень), Луганська (6049 гривень) та Дніпропетровська області (5 804 гривень).Найнижчі пенсії у Тернопільській (3 998 гривень), Закарпатській (4 164 гривень) та Чернівецькій (4 182 гривень) областях.Зазначимо, що за цим рейтингом Волинь посідає 18 сходинку за величиною середньої пенсії в Україні.

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