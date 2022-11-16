У Луцьку затопило чверть території центрального парку





Про це розповів Олександр Михалусь.



Загальна площа Центрального парку – 77 гектарів. У воді нині орієнтовно 20 гектарів.



"Вже протягом місяця включена насосна станція і викачується вода з каналів в річку Стир. В Стиру зараз рівень набагато більший і зливова труба та, що передбачена меліоративною системою, вона знаходиться під водою, але насоси працюють і потрохи канали осушуються", – каже Олександр Михалусь.



Центральний парк потерпає від підтоплень практично щороку. Як розповіла екологиня Оксана Лисак, це призводить до загибелі рослин і дерев. Зараз шукають шляхи вирішення цієї проблеми.



"Розроблений проєкт меліорації ще у 2003 році. Потім він був оновлений, були зроблені центральні великі канали, але це ще не все, треба робити дуже велику мережу кюветних каналів, тобто це маленькі канали, які будуть відбирати воду, очищати технічні якісь засоби, це шлюзи, труби, тому що в багатьох місцях вони замулені, замулена мережа зливової каналізації, яка виведена в парк, тобто усі ці заходи вони повинні дати ефект і результат", – розповіла екологиня.



Скільки коштів необхідно для вирішення проблеми, ще підраховують, – сказав Суспільному керівник департаменту житлово-комунального господарства міської ради Микола Осіюк. З його слів, наступного тижня запланована нарада, на якій екологи та інші фахівці обговорюватимуть, як подолати підтоплення у парку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Четверта частина Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки – затоплена. Територію затопило торік восени, через це комунальники почали відкачувати воду.Про це розповів Суспільному директор комунального господарства "Парки і сквери міста Луцька"Загальна площа Центрального парку – 77 гектарів. У воді нині орієнтовно 20 гектарів."Вже протягом місяця включена насосна станція і викачується вода з каналів в річку Стир. В Стиру зараз рівень набагато більший і зливова труба та, що передбачена меліоративною системою, вона знаходиться під водою, але насоси працюють і потрохи канали осушуються", – каже Олександр Михалусь.Центральний парк потерпає від підтоплень практично щороку. Як розповіла екологиня, це призводить до загибелі рослин і дерев. Зараз шукають шляхи вирішення цієї проблеми."Розроблений проєкт меліорації ще у 2003 році. Потім він був оновлений, були зроблені центральні великі канали, але це ще не все, треба робити дуже велику мережу кюветних каналів, тобто це маленькі канали, які будуть відбирати воду, очищати технічні якісь засоби, це шлюзи, труби, тому що в багатьох місцях вони замулені, замулена мережа зливової каналізації, яка виведена в парк, тобто усі ці заходи вони повинні дати ефект і результат", – розповіла екологиня.Скільки коштів необхідно для вирішення проблеми, ще підраховують, – сказав Суспільному керівник департаменту житлово-комунального господарства міської ради. З його слів, наступного тижня запланована нарада, на якій екологи та інші фахівці обговорюватимуть, як подолати підтоплення у парку.

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