У Луцьку затопило чверть території центрального парку

У Луцьку затопило чверть території центрального парку
Четверта частина Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки – затоплена. Територію затопило торік восени, через це комунальники почали відкачувати воду.

Про це розповів Суспільному директор комунального господарства "Парки і сквери міста Луцька" Олександр Михалусь.

Загальна площа Центрального парку – 77 гектарів. У воді нині орієнтовно 20 гектарів.

"Вже протягом місяця включена насосна станція і викачується вода з каналів в річку Стир. В Стиру зараз рівень набагато більший і зливова труба та, що передбачена меліоративною системою, вона знаходиться під водою, але насоси працюють і потрохи канали осушуються", – каже Олександр Михалусь.

Центральний парк потерпає від підтоплень практично щороку. Як розповіла екологиня Оксана Лисак, це призводить до загибелі рослин і дерев. Зараз шукають шляхи вирішення цієї проблеми.

"Розроблений проєкт меліорації ще у 2003 році. Потім він був оновлений, були зроблені центральні великі канали, але це ще не все, треба робити дуже велику мережу кюветних каналів, тобто це маленькі канали, які будуть відбирати воду, очищати технічні якісь засоби, це шлюзи, труби, тому що в багатьох місцях вони замулені, замулена мережа зливової каналізації, яка виведена в парк, тобто усі ці заходи вони повинні дати ефект і результат", – розповіла екологиня.

Скільки коштів необхідно для вирішення проблеми, ще підраховують, – сказав Суспільному керівник департаменту житлово-комунального господарства міської ради Микола Осіюк. З його слів, наступного тижня запланована нарада, на якій екологи та інші фахівці обговорюватимуть, як подолати підтоплення у парку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Парк, Луцьк, підтоплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яке місце посідає Волинь серед областей, жителі яких отримують найнижчі пенсії
Сьогодні, 22:39
У Луцьку затопило чверть території центрального парку
Сьогодні, 21:46
У Луцьку презентували першу в Україні книгу, написану за допомогою чату GPT
Сьогодні, 21:15
Волинянин потрапив до складу юніорської збірної України з біатлону
Сьогодні, 20:22
Якою буде погода на Волині завтра, 15 квітня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Сотня декоративних писанок прикрашатиме парк культури та відпочинку Луцька. ВІДЕО Сотня декоративних писанок прикрашатиме парк культури та відпочинку Луцька. ВІДЕО
10 квітень, 19:00
У луцькому парку вандали зламали і викинули кликунів У луцькому парку вандали зламали і викинули кликунів
27 лютий, 15:20
У парку 900-річчя в Луцьку знайшли тіло людини У парку 900-річчя в Луцьку знайшли тіло людини
16 листопад, 2022, 10:39
У Луцьку в парку чоловік незаконно зрізав дерева. ФОТО У Луцьку в парку чоловік незаконно зрізав дерева. ФОТО
19 жовтень, 2022, 14:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яке місце посідає Волинь серед областей, жителі яких отримують найнижчі пенсії
Сьогодні, 22:39
 0
У Луцьку затопило чверть території центрального парку
Сьогодні, 21:46
 0
У Луцьку презентували першу в Україні книгу, написану за допомогою чату GPT
Сьогодні, 21:15
 0
Волинянин потрапив до складу юніорської збірної України з біатлону
Сьогодні, 20:22
 0
Якою буде погода на Волині завтра, 15 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8