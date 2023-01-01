Добрі новини від ВолиньPost за 14 квітня

Чотириста п'ятнадцятий вечір поспільнагадує про добрі новини! Напередодні світлого свята Пасхи хочемо нагадати вам, наскільки важливо підтримувати бойовий дух та вірити в нашу Перемогу!Для настрою ловіть підбірку позитиву! Сьогодні, 14 квітня, ми писали про таке:Наші друзі поляки не перестають нас тішити! Прем'єр Польщі зазначив, що польські військові більше не потребують МіГ-29, ці літаки передадуть Україні.Улюблені цифри усіх українців зранку - статистика вбитих рашистів.Сили оборони України знищили таку техніку російської армії:‒ танків ‒ 3650 (+4 за останню добу)‒ бойових броньованих машин ‒ 7069 (+16)‒ артилерійських систем – 2784 (+7)‒ РСЗВ – 535 (+0)‒ засоби ППО ‒ 283 (+0)‒ літаків – 307 (+0)‒ вертольотів – 293 (+0)‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0)‒ крилаті ракети 911 (+0)‒ кораблі/катери ‒ 18 (+0)‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3)‒ спеціальна техніка ‒ 321 (+1)13 квітня у приміщенні колишнього Ощадбанку в селищі Благодатне Нововолинської громади розпочала роботу благодійна їдальня. Ініціатива спрямована на те, щоб підтримати усі незахищені верстви населення, враховуючи складні економічні обставини та ріст цін на продукти.Захисник України з села Голядинотримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України генерала26-річний боєць боронить нашу державу від ворогів з 2017 року в складі одного з зенітно-ракетних полків, неодноразово отримував військові нагороди за мужність та героїзм.Днями у Луцькому районі правоохоронці контролювали дотримання водіями швидкісного режиму на одній із доріг і зупинили керманича, який порушив ПДР. Водій повідомив, що везе вагітну дружину військового, який зараз перебуває після поранення. Завдяки діям патрульних волинянку швидко доставили до медзакладу, де її вже чекали лікарі.У місті Рожище волонтери зібрали великодні посилки для бійців, які нині воюють на передовій. Передачі від рідних та знайомих зайняли увесь бус. В коробках – ковбаси, паски і великодні яйця.Посилки збирали жителі міста Рожище і навколишніх сіл: Тристань, Студині, Березолуки і Яблунівка.Наша сила та гордість! Воїни Князівської бригади, як визнання подвигу кожного з них, удостоєні високих державних та відомчих нагород.Нещодавно Волинська митниця інформувала про те, що з 12 квітня можливі затримки у проходженні вантажів через МАПП «Ягодин-Дорогуськ». Але наразі, зауважують, черги із вантажівок відсутні.