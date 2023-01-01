Добрі новини від ВолиньPost за 14 квітня
14 квітень, 23:17
Чотириста п'ятнадцятий вечір поспіль Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про добрі новини! Напередодні світлого свята Пасхи хочемо нагадати вам, наскільки важливо підтримувати бойовий дух та вірити в нашу Перемогу!
Для настрою ловіть підбірку позитиву! Сьогодні, 14 квітня, ми писали про таке:
Польща планує передати Україні нову партію МіГ-29
Наші друзі поляки не перестають нас тішити! Прем'єр Польщі зазначив, що польські військові більше не потребують МіГ-29, ці літаки передадуть Україні.
Скільки живої сили та техніки росія втратила у війні проти України за добу
Улюблені цифри усіх українців зранку - статистика вбитих рашистів.
Сили оборони України знищили таку техніку російської армії:
‒ танків ‒ 3650 (+4 за останню добу)
‒ бойових броньованих машин ‒ 7069 (+16)
‒ артилерійських систем – 2784 (+7)
‒ РСЗВ – 535 (+0)
‒ засоби ППО ‒ 283 (+0)
‒ літаків – 307 (+0)
‒ вертольотів – 293 (+0)
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0)
‒ крилаті ракети 911 (+0)
‒ кораблі/катери ‒ 18 (+0)
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3)
‒ спеціальна техніка ‒ 321 (+1)
На Волині відкрили благодійну їдальню
13 квітня у приміщенні колишнього Ощадбанку в селищі Благодатне Нововолинської громади розпочала роботу благодійна їдальня. Ініціатива спрямована на те, щоб підтримати усі незахищені верстви населення, враховуючи складні економічні обставини та ріст цін на продукти.
Молодий захисник з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
Захисник України з села Голядин Іван Слинявук отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.
26-річний боєць боронить нашу державу від ворогів з 2017 року в складі одного з зенітно-ракетних полків, неодноразово отримував військові нагороди за мужність та героїзм.
У Луцьку патрульні допомогли водію швидко доправити свою вагітну дружину до пологового
Днями у Луцькому районі правоохоронці контролювали дотримання водіями швидкісного режиму на одній із доріг і зупинили керманича, який порушив ПДР. Водій повідомив, що везе вагітну дружину військового, який зараз перебуває після поранення. Завдяки діям патрульних волинянку швидко доставили до медзакладу, де її вже чекали лікарі.
Волонтери на Волині зібрали великодні посилки для бійців
У місті Рожище волонтери зібрали великодні посилки для бійців, які нині воюють на передовій. Передачі від рідних та знайомих зайняли увесь бус. В коробках – ковбаси, паски і великодні яйця.
Посилки збирали жителі міста Рожище і навколишніх сіл: Тристань, Студині, Березолуки і Яблунівка.
Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами
Наша сила та гордість! Воїни Князівської бригади, як визнання подвигу кожного з них, удостоєні високих державних та відомчих нагород.
Анонсованих черг на «Ягодині» немає, – Волинська митниця
Нещодавно Волинська митниця інформувала про те, що з 12 квітня можливі затримки у проходженні вантажів через МАПП «Ягодин-Дорогуськ». Але наразі, зауважують, черги із вантажівок відсутні.
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А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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Для настрою ловіть підбірку позитиву! Сьогодні, 14 квітня, ми писали про таке:
Польща планує передати Україні нову партію МіГ-29
Наші друзі поляки не перестають нас тішити! Прем'єр Польщі зазначив, що польські військові більше не потребують МіГ-29, ці літаки передадуть Україні.
Скільки живої сили та техніки росія втратила у війні проти України за добу
Улюблені цифри усіх українців зранку - статистика вбитих рашистів.
Сили оборони України знищили таку техніку російської армії:
‒ танків ‒ 3650 (+4 за останню добу)
‒ бойових броньованих машин ‒ 7069 (+16)
‒ артилерійських систем – 2784 (+7)
‒ РСЗВ – 535 (+0)
‒ засоби ППО ‒ 283 (+0)
‒ літаків – 307 (+0)
‒ вертольотів – 293 (+0)
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0)
‒ крилаті ракети 911 (+0)
‒ кораблі/катери ‒ 18 (+0)
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3)
‒ спеціальна техніка ‒ 321 (+1)
На Волині відкрили благодійну їдальню
13 квітня у приміщенні колишнього Ощадбанку в селищі Благодатне Нововолинської громади розпочала роботу благодійна їдальня. Ініціатива спрямована на те, щоб підтримати усі незахищені верстви населення, враховуючи складні економічні обставини та ріст цін на продукти.
Молодий захисник з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
Захисник України з села Голядин Іван Слинявук отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.
26-річний боєць боронить нашу державу від ворогів з 2017 року в складі одного з зенітно-ракетних полків, неодноразово отримував військові нагороди за мужність та героїзм.
У Луцьку патрульні допомогли водію швидко доправити свою вагітну дружину до пологового
Днями у Луцькому районі правоохоронці контролювали дотримання водіями швидкісного режиму на одній із доріг і зупинили керманича, який порушив ПДР. Водій повідомив, що везе вагітну дружину військового, який зараз перебуває після поранення. Завдяки діям патрульних волинянку швидко доставили до медзакладу, де її вже чекали лікарі.
Волонтери на Волині зібрали великодні посилки для бійців
У місті Рожище волонтери зібрали великодні посилки для бійців, які нині воюють на передовій. Передачі від рідних та знайомих зайняли увесь бус. В коробках – ковбаси, паски і великодні яйця.
Посилки збирали жителі міста Рожище і навколишніх сіл: Тристань, Студині, Березолуки і Яблунівка.
Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами
Наша сила та гордість! Воїни Князівської бригади, як визнання подвигу кожного з них, удостоєні високих державних та відомчих нагород.
Анонсованих черг на «Ягодині» немає, – Волинська митниця
Нещодавно Волинська митниця інформувала про те, що з 12 квітня можливі затримки у проходженні вантажів через МАПП «Ягодин-Дорогуськ». Але наразі, зауважують, черги із вантажівок відсутні.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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