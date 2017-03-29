У Луцьку патрульні допомогли водію швидко доправити свою вагітну дружину до пологового. ВІДЕО
Сьогодні, 15:27
На Волині патрульні зупинили автомобіль за перевищення швидкості – водій мав поважну причину поспішати, адже він віз вагітну жінку, в якої почалися перейми, до пологового будинку.
Завдяки діям правоохоронців породіллю вдалося вчасно доставити до медзакладу, інформує телеканал «Конкурент TV».
Днями у Луцькому районі правоохоронці контролювали дотримання водіями швидкісного режиму на одній із доріг і зупинили керманича, який порушив ПДР.
«Під час вимірювання швидкісного режиму з приладом TrueCam на автомобільній дорозі М-19 в селі Переспа було зупинено автомобіль, який рухався зі швидкістю 124 км/год.
Водій повідомив, що везе дружину військового, який зараз перебуває після поранення. Його дружина була з явними ознаками вагітності. Також він повідомив, що зранку в неї почалися різкі болі в області живота. І можливо відійшли води», розповів патрульний поліцейський Микола Медведюк.
Далі волинські патрульні зв’язалися із командуванням, і було прийняте рішення екстренно супроводжувати вагітну до Волинського перинатального центру.
Завдяки діям патрульних волинянку швидко доставили до медзакладу, де її вже чекали лікарі.
Разом із тим волинські правоохоронці наголошують, що деякі водії ігнорують ПДР: деякі водії не дають дорогу поліцейським, коли вони їдуть з проблисковими маячками та сиреною.
Пологи у жительки Луцького району пройшли успішно, жінка народила здорову дитинку. Її життю нічого не загрожує.
Завдяки діям правоохоронців породіллю вдалося вчасно доставити до медзакладу, інформує телеканал «Конкурент TV».
Днями у Луцькому районі правоохоронці контролювали дотримання водіями швидкісного режиму на одній із доріг і зупинили керманича, який порушив ПДР.
«Під час вимірювання швидкісного режиму з приладом TrueCam на автомобільній дорозі М-19 в селі Переспа було зупинено автомобіль, який рухався зі швидкістю 124 км/год.
Водій повідомив, що везе дружину військового, який зараз перебуває після поранення. Його дружина була з явними ознаками вагітності. Також він повідомив, що зранку в неї почалися різкі болі в області живота. І можливо відійшли води», розповів патрульний поліцейський Микола Медведюк.
Далі волинські патрульні зв’язалися із командуванням, і було прийняте рішення екстренно супроводжувати вагітну до Волинського перинатального центру.
Завдяки діям патрульних волинянку швидко доставили до медзакладу, де її вже чекали лікарі.
Разом із тим волинські правоохоронці наголошують, що деякі водії ігнорують ПДР: деякі водії не дають дорогу поліцейським, коли вони їдуть з проблисковими маячками та сиреною.
Пологи у жительки Луцького району пройшли успішно, жінка народила здорову дитинку. Її життю нічого не загрожує.