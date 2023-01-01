15 квітня на Волині: гортаючи календар

15 квітня на Волині: гортаючи календар
День народження 15 квітня у колишнього керівника обласного академічного театру ляльок, заслуженого діяча мистецтв України Данила Поштарука (на фото), ексдиректора «Автотранспортного підприємства №1» Олександра Шаміса, директорки місцевого обчислювального центру Валентини Нестерук. Бажаємо їх міцного здоров'я, наснаги та радощів від життя.

15 квітня іменини відзначають власники таких імен: Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, а також Федора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Вітаємо тих, у кого цього дня особисте свято! Бажаємо спокою, внутрішнього затишку і довгого, щасливого життя під мирним небом України!

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Теги: календар, події, привітання
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14 квітень, 23:17
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