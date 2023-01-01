15 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 15 квітня у колишнього керівника обласного академічного театру ляльок, заслуженого діяча мистецтв України Данила Поштарука (на фото), ексдиректора «Автотранспортного підприємства №1» Олександра Шаміса, директорки місцевого обчислювального центру Валентини Нестерук. Бажаємо їх міцного здоров'я, наснаги та радощів від життя.
15 квітня іменини відзначають власники таких імен: Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, а також Федора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Вітаємо тих, у кого цього дня особисте свято! Бажаємо спокою, внутрішнього затишку і довгого, щасливого життя під мирним небом України!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
15 квітня іменини відзначають власники таких імен: Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, а також Федора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Вітаємо тих, у кого цього дня особисте свято! Бажаємо спокою, внутрішнього затишку і довгого, щасливого життя під мирним небом України!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
15 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 14 квітня
14 квітень, 23:17
У Луцьку затопило чверть території центрального парку
14 квітень, 21:46
Медіа