15 квітня на Волині: гортаючи календар

Данила Поштарука (на фото), ексдиректора «Автотранспортного підприємства №1» Олександра Шаміса, директорки місцевого обчислювального центру Валентини Нестерук. Бажаємо їх міцного здоров'я, наснаги та радощів від життя.



15 квітня іменини відзначають власники таких імен: Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, а також Федора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!



Вітаємо тих, у кого цього дня особисте свято! Бажаємо спокою, внутрішнього затишку і довгого, щасливого життя під мирним небом України!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження 15 квітня у колишнього керівника обласного академічного театру ляльок, заслуженого діяча мистецтв України(на фото), ексдиректора «Автотранспортного підприємства №1», директорки місцевого обчислювального центру. Бажаємо їх міцного здоров'я, наснаги та радощів від життя.15 квітня іменини відзначають власники таких імен: Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, а також Федора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!Вітаємо тих, у кого цього дня особисте свято! Бажаємо спокою, внутрішнього затишку і довгого, щасливого життя під мирним небом України!

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