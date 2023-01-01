У МЗС кажуть, що Україна має два шляхи повернення Криму
Сьогодні, 02:00
Для України на сьогодні актуальними є два шляхи деокупації Криму: військовий і дипломатичний.
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
«Меседжі та сигнали, які виголошують усі країни: долю Криму, шлях повернення Криму має визначати сама Україна. Тому мені здається, що на сьогодні у нас є обидва шляхи (деокупації - ред.) – і військовий, і дипломатичний. І вони обидва є актуальними. Наприклад, Хорватія, коли була війна у 1990-х роках, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину – дипломатичним», - сказала Джапарова.
Вона зазначила, що головна перемога України у питанні Криму полягає у тому, що світ визнав, що Крим є інтегральною та невід’ємною частиною України.
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Про це в інтерв'ю Укрінформу сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
«Меседжі та сигнали, які виголошують усі країни: долю Криму, шлях повернення Криму має визначати сама Україна. Тому мені здається, що на сьогодні у нас є обидва шляхи (деокупації - ред.) – і військовий, і дипломатичний. І вони обидва є актуальними. Наприклад, Хорватія, коли була війна у 1990-х роках, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину – дипломатичним», - сказала Джапарова.
Вона зазначила, що головна перемога України у питанні Криму полягає у тому, що світ визнав, що Крим є інтегральною та невід’ємною частиною України.
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