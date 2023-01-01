У МЗС кажуть, що Україна має два шляхи повернення Криму

У МЗС кажуть, що Україна має два шляхи повернення Криму
Для України на сьогодні актуальними є два шляхи деокупації Криму: військовий і дипломатичний.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

«Меседжі та сигнали, які виголошують усі країни: долю Криму, шлях повернення Криму має визначати сама Україна. Тому мені здається, що на сьогодні у нас є обидва шляхи (деокупації - ред.) – і військовий, і дипломатичний. І вони обидва є актуальними. Наприклад, Хорватія, коли була війна у 1990-х роках, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину – дипломатичним», - сказала Джапарова.

Вона зазначила, що головна перемога України у питанні Криму полягає у тому, що світ визнав, що Крим є інтегральною та невід’ємною частиною України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Джапарова, Крим
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У МЗС кажуть, що Україна має два шляхи повернення Криму
Сьогодні, 02:00
Пригожин закликає Путіна оголосити про закінчення «СВО»
Сьогодні, 01:01
15 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 14 квітня
14 квітень, 23:17
Яке місце посідає Волинь серед областей, жителі яких отримують найнижчі пенсії
14 квітень, 22:39
Схожі новини
В ОП не виключають переговорів із РФ щодо Криму, якщо ЗСУ дійдуть до його кордонів В ОП не виключають переговорів із РФ щодо Криму, якщо ЗСУ дійдуть до його кордонів
06 квітень, 11:42
У Луцьку відкрили виставку світлин «Історії з окупованого Криму». ФОТО У Луцьку відкрили виставку світлин «Історії з окупованого Криму». ФОТО
28 березень, 17:58
У Зеленського розповіли, яким бачать Крим після деокупації У Зеленського розповіли, яким бачать Крим після деокупації
27 березень, 03:05
Окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму, – розвідка Окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму, – розвідка
24 березень, 15:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У МЗС кажуть, що Україна має два шляхи повернення Криму
Сьогодні, 02:00
 0
Пригожин закликає Путіна оголосити про закінчення «СВО»
Сьогодні, 01:01
 0
15 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 14 квітня
14 квітень, 23:17
 0
Яке місце посідає Волинь серед областей, жителі яких отримують найнижчі пенсії
14 квітень, 22:39
 0
Медіа
відео
1/8