На Волині продають радянську шафу за 100 тисяч гривень
Сьогодні, 03:13
У місті Ковель один з місцевих жителів виставив на продаж радянську шафу, якій близько 40 років. Хоче за такий антикваріат чоловік 100 тисяч гривень.
Про це він написав в одній з фейсбук-спільнот, пише Конкурент.
У дописі йдеться, що вартість шафи – 100 тисяч гривень, проте для хороших і порядних людей віддадуть безкоштовно. У коментарях деякі люди не зрозуміли жарт продавця і нарікають на завищену ціну.
«Продам шафу, ціна – 100 000 гривень, а добрим людям віддам в добрі руки», – пише продавець.
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Про це він написав в одній з фейсбук-спільнот, пише Конкурент.
У дописі йдеться, що вартість шафи – 100 тисяч гривень, проте для хороших і порядних людей віддадуть безкоштовно. У коментарях деякі люди не зрозуміли жарт продавця і нарікають на завищену ціну.
«Продам шафу, ціна – 100 000 гривень, а добрим людям віддам в добрі руки», – пише продавець.
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