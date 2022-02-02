На Волині продають радянську шафу за 100 тисяч гривень





Про це він написав в одній з фейсбук-спільнот, пише



У дописі йдеться, що вартість шафи – 100 тисяч гривень, проте для хороших і порядних людей віддадуть безкоштовно. У коментарях деякі люди не зрозуміли жарт продавця і нарікають на завищену ціну.



«Продам шафу, ціна – 100 000 гривень, а добрим людям віддам в добрі руки», – пише продавець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ковель один з місцевих жителів виставив на продаж радянську шафу, якій близько 40 років. Хоче за такий антикваріат чоловік 100 тисяч гривень.Про це він написав в одній з фейсбук-спільнот, пише Конкурент У дописі йдеться, що вартість шафи – 100 тисяч гривень, проте для хороших і порядних людей віддадуть безкоштовно. У коментарях деякі люди не зрозуміли жарт продавця і нарікають на завищену ціну.«Продам шафу, ціна – 100 000 гривень, а добрим людям віддам в добрі руки», – пише продавець.

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