На Волині продають радянську шафу за 100 тисяч гривень

На Волині продають радянську шафу за 100 тисяч гривень
У місті Ковель один з місцевих жителів виставив на продаж радянську шафу, якій близько 40 років. Хоче за такий антикваріат чоловік 100 тисяч гривень.

Про це він написав в одній з фейсбук-спільнот, пише Конкурент.

У дописі йдеться, що вартість шафи – 100 тисяч гривень, проте для хороших і порядних людей віддадуть безкоштовно. У коментарях деякі люди не зрозуміли жарт продавця і нарікають на завищену ціну.

«Продам шафу, ціна – 100 000 гривень, а добрим людям віддам в добрі руки», – пише продавець.
На Волині продають радянську шафу за 100 тисяч гривень

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Теги: шафа, Ковель, продаж
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