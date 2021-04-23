У місті на Волині – ДТП: водій авто протаранив стовп





Про це інформує



Причини ДТП наразі невідомі. На місці аварії працювали поліцейські.



За словами очевидців, екстрена медична допомога забрала до лікарні двох потерпілих.



Як відомо, на цьому перехресті тривалий час не працює світлофор.



Деталі – згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 14 квітня у Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода. На перехресті вулиць Варшавська та Шевченка автомобіль BMW протаранив стовп та вилетів з дороги.Про це інформує Ковель Медіа Причини ДТП наразі невідомі. На місці аварії працювали поліцейські.За словами очевидців, екстрена медична допомога забрала до лікарні двох потерпілих.Як відомо, на цьому перехресті тривалий час не працює світлофор.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію