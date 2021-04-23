У місті на Волині – ДТП: водій авто протаранив стовп

У місті на Волині – ДТП: водій авто протаранив стовп
Увечері 14 квітня у Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода. На перехресті вулиць Варшавська та Шевченка автомобіль BMW протаранив стовп та вилетів з дороги.

Про це інформує Ковель Медіа.

Причини ДТП наразі невідомі. На місці аварії працювали поліцейські.

За словами очевидців, екстрена медична допомога забрала до лікарні двох потерпілих.

Як відомо, на цьому перехресті тривалий час не працює світлофор.

Деталі – згодом.



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Теги: ДТП, Ковель, аварія
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