Росіяни обстріляли Слов'янськ: загинуло 9 людей. ФОТО
Сьогодні, 08:15
14 квітня російські терористи обстріляли Слов‘янськ Донецької області, вибухи прогриміли неподалік школи.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Станом на 22:00 відомо про 8 загиблих і 21 пораненого. Зокрема, загинула 2-річна дитина. Ще 5 людей, імовірно, перебувають під уламками зруйнованого будинку.
"Росіяни випустили по місту щонайменше 7 ракет (за попередньою інформацією, С-300), 6 із них влучили по житловому сектору, ще 1 – на територію ландшафтного парку. Ударом пошкоджено 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів. Уся наведена інформація є попередньою. Точні наслідки удару будуть відомі пізніше – про перебіг рятувальних робіт повідомлятиму додатково", - пише Кириленко.
Як повідомляє "Суспільне" за даними речниці ДСНС у Донецькій області Вероніки Бахал, станом на 23:50 рятувальники витягли з-під завалів багатоквартирного будинку у Слов'янську тіло загиблої жінки, яка стала 9 жертвою обстрілу. Продовжуються пошуки ще чотирьох людей.
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Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Станом на 22:00 відомо про 8 загиблих і 21 пораненого. Зокрема, загинула 2-річна дитина. Ще 5 людей, імовірно, перебувають під уламками зруйнованого будинку.
"Росіяни випустили по місту щонайменше 7 ракет (за попередньою інформацією, С-300), 6 із них влучили по житловому сектору, ще 1 – на територію ландшафтного парку. Ударом пошкоджено 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів. Уся наведена інформація є попередньою. Точні наслідки удару будуть відомі пізніше – про перебіг рятувальних робіт повідомлятиму додатково", - пише Кириленко.
Як повідомляє "Суспільне" за даними речниці ДСНС у Донецькій області Вероніки Бахал, станом на 23:50 рятувальники витягли з-під завалів багатоквартирного будинку у Слов'янську тіло загиблої жінки, яка стала 9 жертвою обстрілу. Продовжуються пошуки ще чотирьох людей.
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