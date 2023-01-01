Росіяни обстріляли Слов'янськ: загинуло 9 людей. ФОТО

Росіяни обстріляли Слов'янськ: загинуло 9 людей. ФОТО
14 квітня російські терористи обстріляли Слов‘янськ Донецької області, вибухи прогриміли неподалік школи.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Станом на 22:00 відомо про 8 загиблих і 21 пораненого. Зокрема, загинула 2-річна дитина. Ще 5 людей, імовірно, перебувають під уламками зруйнованого будинку.

"Росіяни випустили по місту щонайменше 7 ракет (за попередньою інформацією, С-300), 6 із них влучили по житловому сектору, ще 1 – на територію ландшафтного парку. Ударом пошкоджено 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів. Уся наведена інформація є попередньою. Точні наслідки удару будуть відомі пізніше – про перебіг рятувальних робіт повідомлятиму додатково", - пише Кириленко.
Росіяни обстріляли Слов'янськ: загинуло 9 людей. ФОТО

Як повідомляє "Суспільне" за даними речниці ДСНС у Донецькій області Вероніки Бахал, станом на 23:50 рятувальники витягли з-під завалів багатоквартирного будинку у Слов'янську тіло загиблої жінки, яка стала 9 жертвою обстрілу. Продовжуються пошуки ще чотирьох людей.

Росіяни обстріляли Слов'янськ: загинуло 9 людей. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Слов'янськ, обстріл, росіяни, загинули люди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ за добу відбили 56 атак росіян: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 09:00
Росіяни обстріляли Слов'янськ: загинуло 9 людей. ФОТО
Сьогодні, 08:15
У селі під Луцьком створили пасхально-патріотичну фотозону
Сьогодні, 07:07
У місті на Волині – ДТП: водій авто протаранив стовп
Сьогодні, 06:00
«Нова пошта» скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
Сьогодні, 04:47
Схожі новини
Росіяни обстріляли село на Миколаївщині: є загиблі Росіяни обстріляли село на Миколаївщині: є загиблі
13 березень, 09:12
Обстріл Дніпра: 11 людей досі вважають безвісти зниклими Обстріл Дніпра: 11 людей досі вважають безвісти зниклими
19 січень, 12:44
У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи: 44 людини загинули У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи: 44 людини загинули
17 січень, 13:24
Розслідувачі встановили імена росіян, причетних до ракетного удару по Дніпру Розслідувачі встановили імена росіян, причетних до ракетного удару по Дніпру
16 січень, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ за добу відбили 56 атак росіян: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 09:00
 0
Росіяни обстріляли Слов'янськ: загинуло 9 людей. ФОТО
Сьогодні, 08:15
 0
У селі під Луцьком створили пасхально-патріотичну фотозону
Сьогодні, 07:07
 0
У місті на Волині – ДТП: водій авто протаранив стовп
Сьогодні, 06:00
 0
«Нова пошта» скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
Сьогодні, 04:47
 0
Медіа
відео
1/8