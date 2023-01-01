У селі під Луцьком створили пасхально-патріотичну фотозону





Найбільшу увагу перехожих привертає велетенське блакитно-жовте яйце, яке виготовили місцеві мешканці села Хорлупи - найвіддаленішого села Підгайцівської громади,



Староста села Василь Грудік розповідає, що їхню писанку виготовили із пінопласту та цементу. Для цього знадобилося кілька днів, розмальовували готове яйце до 3 години ночі.







На писанці зобразили дівчинку у маках, у небі – легендарний літак «Мрія». Оскільки раніше писанки писали орнаментами, закладаючи у них сакральний зміст та очікування на наступний рік, то й писанка Хорлупівського старостинсього округу запрограмована на перемогу України у війні з окупантами.



Над інсталяцією Лищенського старостинського округу працювали упродовж тижня. Адміністрація Лищенського ліцею, разом зі старостою Оленою Голубович-Мельник обговорили концепцію та втілили її в життя. Учні та педагоги розмалювали величезний кошик з пасочкою та великодні писанки, які прикрашатимуть нашу громаду.



Звірівський старостинський округ задекорував свою писанку вишитими рушниками, які зберігаються у місцевому музеї. Аби дощ не пошкодив їх, інсталяцію встановили у холі Підгайцівської сільської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Творчий проєкт «Єдині. Непереможні» ініціював серед старостинських округів Підгайцівської громади Центр культури, туризму, молоді та спорту Підгайцівської сільради.Свої роботи на головній площі села Підгайці представили Хорлупівський, Борохівський, Липинський, Лищенський, Романівський та Звірівський старостинські округи.Найбільшу увагу перехожих привертає велетенське блакитно-жовте яйце, яке виготовили місцеві мешканці села Хорлупи - найвіддаленішого села Підгайцівської громади, повідомляє пресслужба сільської ради.Староста селарозповідає, що їхню писанку виготовили із пінопласту та цементу. Для цього знадобилося кілька днів, розмальовували готове яйце до 3 години ночі.На писанці зобразили дівчинку у маках, у небі – легендарний літак «Мрія». Оскільки раніше писанки писали орнаментами, закладаючи у них сакральний зміст та очікування на наступний рік, то й писанка Хорлупівського старостинсього округу запрограмована на перемогу України у війні з окупантами.Над інсталяцією Лищенського старостинського округу працювали упродовж тижня. Адміністрація Лищенського ліцею, разом зі старостоюобговорили концепцію та втілили її в життя. Учні та педагоги розмалювали величезний кошик з пасочкою та великодні писанки, які прикрашатимуть нашу громаду.Звірівський старостинський округ задекорував свою писанку вишитими рушниками, які зберігаються у місцевому музеї. Аби дощ не пошкодив їх, інсталяцію встановили у холі Підгайцівської сільської ради.

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