У селі під Луцьком створили пасхально-патріотичну фотозону

У селі під Луцьком створили пасхально-патріотичну фотозону
Творчий проєкт «Єдині. Непереможні» ініціював серед старостинських округів Підгайцівської громади Центр культури, туризму, молоді та спорту Підгайцівської сільради.Свої роботи на головній площі села Підгайці представили Хорлупівський, Борохівський, Липинський, Лищенський, Романівський та Звірівський старостинські округи.

Найбільшу увагу перехожих привертає велетенське блакитно-жовте яйце, яке виготовили місцеві мешканці села Хорлупи - найвіддаленішого села Підгайцівської громади, повідомляє пресслужба сільської ради.

Староста села Василь Грудік розповідає, що їхню писанку виготовили із пінопласту та цементу. Для цього знадобилося кілька днів, розмальовували готове яйце до 3 години ночі.

У селі під Луцьком створили пасхально-патріотичну фотозону


На писанці зобразили дівчинку у маках, у небі – легендарний літак «Мрія». Оскільки раніше писанки писали орнаментами, закладаючи у них сакральний зміст та очікування на наступний рік, то й писанка Хорлупівського старостинсього округу запрограмована на перемогу України у війні з окупантами.

Над інсталяцією Лищенського старостинського округу працювали упродовж тижня. Адміністрація Лищенського ліцею, разом зі старостою Оленою Голубович-Мельник обговорили концепцію та втілили її в життя. Учні та педагоги розмалювали величезний кошик з пасочкою та великодні писанки, які прикрашатимуть нашу громаду.

Звірівський старостинський округ задекорував свою писанку вишитими рушниками, які зберігаються у місцевому музеї. Аби дощ не пошкодив їх, інсталяцію встановили у холі Підгайцівської сільської ради.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Підгайці, фотозона, Великдень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі під Луцьком створили пасхально-патріотичну фотозону
Сьогодні, 07:07
У місті на Волині – ДТП: водій авто протаранив стовп
Сьогодні, 06:00
«Нова пошта» скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
Сьогодні, 04:47
На Волині продають радянську шафу за 100 тисяч гривень
Сьогодні, 03:13
У МЗС кажуть, що Україна має два шляхи повернення Криму
Сьогодні, 02:00
Схожі новини
Які заходи влаштовують у Луцьку у другий день Великодня Які заходи влаштовують у Луцьку у другий день Великодня
14 квітень, 18:45
Напередодні Великодня Збройні сили звернулися до українців Напередодні Великодня Збройні сили звернулися до українців
14 квітень, 12:15
Коли освячуватимуть паску у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька Коли освячуватимуть паску у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька
14 квітень, 10:35
Волинські прикордонники чекають напливу людей, які захочуть святкувати Великдень вдома. ВІДЕО Волинські прикордонники чекають напливу людей, які захочуть святкувати Великдень вдома. ВІДЕО
13 квітень, 22:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком створили пасхально-патріотичну фотозону
Сьогодні, 07:07
 0
У місті на Волині – ДТП: водій авто протаранив стовп
Сьогодні, 06:00
 0
«Нова пошта» скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
Сьогодні, 04:47
 0
На Волині продають радянську шафу за 100 тисяч гривень
Сьогодні, 03:13
 0
У МЗС кажуть, що Україна має два шляхи повернення Криму
Сьогодні, 02:00
 0
Медіа
відео
1/8