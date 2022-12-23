«Нова пошта» скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
Сьогодні, 04:47
Логістична компанія "Нова пошта" зробила переадресацію в межах одного міста безкоштовною.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет, пояснили в компанії.
Так, без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:
- з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;
- з адреси на адресу;
- з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур'єром - 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.
Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі "Трекінг" або у відділенні.
При цьому у компанії нагадали, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.
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Про це повідомляє пресслужба компанії.
Послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет, пояснили в компанії.
Так, без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:
- з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;
- з адреси на адресу;
- з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур'єром - 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.
Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі "Трекінг" або у відділенні.
При цьому у компанії нагадали, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.
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