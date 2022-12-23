«Нова пошта» скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста

Логістична компанія "Нова пошта" зробила переадресацію в межах одного міста безкоштовною.Про це повідомляє пресслужба компанії.Послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет, пояснили в компанії.Так, без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:- з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;- з адреси на адресу;- з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур'єром - 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі "Трекінг" або у відділенні.При цьому у компанії нагадали, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.