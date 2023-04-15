Росія втратила на війні в Україні вже 181 550 своїх солдат

Росія втратила на війні в Україні вже 181 550 своїх солдат
Українські військові за минулу добу ліквідували ще 460 окупантів. Загалом втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення склали понад 181 550 військових вбитими.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 15.04.23 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано,
- танків - 3653 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7073 (+4) од,
- артилерійських систем - 2785 (+1) од,
- РСЗВ - 535 (+0) од,
- засоби ППО - 283 (+0) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5646 (+6) од,
- спеціальна техніка - 324 (+3).

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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