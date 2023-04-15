Росія втратила на війні в Україні вже 181 550 своїх солдат





Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати російської армії станом на 15.04.23 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано,

- танків - 3653 (+3) од,

- бойових броньованих машин - 7073 (+4) од,

- артилерійських систем - 2785 (+1) од,

- РСЗВ - 535 (+0) од,

- засоби ППО - 283 (+0) од,

- літаків - 307 (+0) од,

- гелікоптерів - 293 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),

- крилаті ракети - 911 (+0),

- кораблі /катери - 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5646 (+6) од,

- спеціальна техніка - 324 (+3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові за минулу добу ліквідували ще 460 окупантів. Загалом втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення склали понад 181 550 військових вбитими.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати російської армії станом на 15.04.23 орієнтовно склали:- особового складу - близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано,- танків - 3653 (+3) од,- бойових броньованих машин - 7073 (+4) од,- артилерійських систем - 2785 (+1) од,- РСЗВ - 535 (+0) од,- засоби ППО - 283 (+0) од,- літаків - 307 (+0) од,- гелікоптерів - 293 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),- крилаті ракети - 911 (+0),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5646 (+6) од,- спеціальна техніка - 324 (+3).

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