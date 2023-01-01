Курс валют у Луцьку 15 квітня

Курс валют у Луцьку 15 квітня
15 квітня готівковий курс долара становить 37.75, продають його за 38.00.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.25, а продають за – 41.50.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8,90.

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Теги: курс валют, Луцьк
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