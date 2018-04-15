Готуються до Провідної неділі: у Луцькому районі впорядковують кладовище





На міському цвинтарі в селі Гаразджа Луцького району до обіду 14 квітня могили впорядковували до 20 людей, – передає кореспондент



На могилу до сина, учасника АТО Віктора Лахая прийшла його мама Надія. Як розповіла Суспільному жінка, її син загинув у день свого народження, на могилу приїжджає часто.



"Це така дата для мене, а на серці тяжко. Посиджу, поговорю і ніби легше. Прибирають, миють, підмітають згадуємо і плачемо. Царство їм Небесне!" – каже волинянка.



Прийшла на кладовище цього дня і лучанка Оксана Собчук. Говорить: хоч і надворі прохолодно, прибирає біля могили своєї мами до Провідної неділі, бо навести лад треба не лише в оселі.



"Знаю точно, що у чистий четвер має бути все у хаті чисто. В п’ятницю паски не печуть і я вирішила сьогоднішній день присвятити кладовищу. Мама завжди пильнувала за всіма традиціями. Я знаю, що їй буде приємно, якщо у неї на могилі буде чисто і прибрано", – сказала лучанка.



Пенсіонерка Тетяна Харчук прибирала могилу своєї мами, досипала землю та висаджувала квіти – мишачі гіацинти.



"Сьогодні треба було дещо у руках привезти, то внук машиною завіз. Тому ми розраховували на такий день, бо й так вийшло. Не хочу я ті пластмасові квіти, в мене порозпускались багато нарцисів біля хати, то ще їх привезу", – каже жінка.



Прибирала на могилі чоловіка, якого не стало 22 роки тому, лучанка Галина Копитюк.



"Знаємо, що Пасха, але настрою, як колись було, немає, бо йде війна. Були бур’яни, то я їх поприбирала. Здираю і зараз буду фарбувати лавочку. Ще поки в силі, то їжджу", – сказала жінка.



Всього на території Луцької міської тергромади діє 42 кладовища загальною площею до 88 гектарів, – розповів керівник комунального підприємства Луцького спецкомбінату Василь Цетнар.



Усе сміття, яке збирається із кладовищ, вивозять на полігон у селі Брище.



"Дуже багато сміття в Гаразджі в основному. Після Великодня і Провідної неділі буде дуже багато людей. Ворота будуть закриті, тому що заїзд згідно з рішенням виконкому відкритий до Великодня", – додав директор Луцького спецкомбінату.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перед Великоднем і Провідною неділею волиняни доводять до ладу могили рідних на кладовищах: прибирають, саджають квіти, вивозять сміття та облагороджують місця захоронення.На міському цвинтарі в селі Гаразджа Луцького району до обіду 14 квітня могили впорядковували до 20 людей, – передає кореспондент Суспільного На могилу до сина, учасника АТОприйшла його мама. Як розповіла Суспільному жінка, її син загинув у день свого народження, на могилу приїжджає часто."Це така дата для мене, а на серці тяжко. Посиджу, поговорю і ніби легше. Прибирають, миють, підмітають згадуємо і плачемо. Царство їм Небесне!" – каже волинянка.Прийшла на кладовище цього дня і лучанка. Говорить: хоч і надворі прохолодно, прибирає біля могили своєї мами до Провідної неділі, бо навести лад треба не лише в оселі."Знаю точно, що у чистий четвер має бути все у хаті чисто. В п’ятницю паски не печуть і я вирішила сьогоднішній день присвятити кладовищу. Мама завжди пильнувала за всіма традиціями. Я знаю, що їй буде приємно, якщо у неї на могилі буде чисто і прибрано", – сказала лучанка.Пенсіонеркаприбирала могилу своєї мами, досипала землю та висаджувала квіти – мишачі гіацинти."Сьогодні треба було дещо у руках привезти, то внук машиною завіз. Тому ми розраховували на такий день, бо й так вийшло. Не хочу я ті пластмасові квіти, в мене порозпускались багато нарцисів біля хати, то ще їх привезу", – каже жінка.Прибирала на могилі чоловіка, якого не стало 22 роки тому, лучанка"Знаємо, що Пасха, але настрою, як колись було, немає, бо йде війна. Були бур’яни, то я їх поприбирала. Здираю і зараз буду фарбувати лавочку. Ще поки в силі, то їжджу", – сказала жінка.Всього на території Луцької міської тергромади діє 42 кладовища загальною площею до 88 гектарів, – розповів керівник комунального підприємства Луцького спецкомбінатуУсе сміття, яке збирається із кладовищ, вивозять на полігон у селі Брище."Дуже багато сміття в Гаразджі в основному. Після Великодня і Провідної неділі буде дуже багато людей. Ворота будуть закриті, тому що заїзд згідно з рішенням виконкому відкритий до Великодня", – додав директор Луцького спецкомбінату.

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