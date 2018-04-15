Готуються до Провідної неділі: у Луцькому районі впорядковують кладовище
Сьогодні, 11:45
Перед Великоднем і Провідною неділею волиняни доводять до ладу могили рідних на кладовищах: прибирають, саджають квіти, вивозять сміття та облагороджують місця захоронення.
На міському цвинтарі в селі Гаразджа Луцького району до обіду 14 квітня могили впорядковували до 20 людей, – передає кореспондент Суспільного.
На могилу до сина, учасника АТО Віктора Лахая прийшла його мама Надія. Як розповіла Суспільному жінка, її син загинув у день свого народження, на могилу приїжджає часто.
"Це така дата для мене, а на серці тяжко. Посиджу, поговорю і ніби легше. Прибирають, миють, підмітають згадуємо і плачемо. Царство їм Небесне!" – каже волинянка.
Прийшла на кладовище цього дня і лучанка Оксана Собчук. Говорить: хоч і надворі прохолодно, прибирає біля могили своєї мами до Провідної неділі, бо навести лад треба не лише в оселі.
"Знаю точно, що у чистий четвер має бути все у хаті чисто. В п’ятницю паски не печуть і я вирішила сьогоднішній день присвятити кладовищу. Мама завжди пильнувала за всіма традиціями. Я знаю, що їй буде приємно, якщо у неї на могилі буде чисто і прибрано", – сказала лучанка.
Пенсіонерка Тетяна Харчук прибирала могилу своєї мами, досипала землю та висаджувала квіти – мишачі гіацинти.
"Сьогодні треба було дещо у руках привезти, то внук машиною завіз. Тому ми розраховували на такий день, бо й так вийшло. Не хочу я ті пластмасові квіти, в мене порозпускались багато нарцисів біля хати, то ще їх привезу", – каже жінка.
Прибирала на могилі чоловіка, якого не стало 22 роки тому, лучанка Галина Копитюк.
"Знаємо, що Пасха, але настрою, як колись було, немає, бо йде війна. Були бур’яни, то я їх поприбирала. Здираю і зараз буду фарбувати лавочку. Ще поки в силі, то їжджу", – сказала жінка.
Всього на території Луцької міської тергромади діє 42 кладовища загальною площею до 88 гектарів, – розповів керівник комунального підприємства Луцького спецкомбінату Василь Цетнар.
Усе сміття, яке збирається із кладовищ, вивозять на полігон у селі Брище.
"Дуже багато сміття в Гаразджі в основному. Після Великодня і Провідної неділі буде дуже багато людей. Ворота будуть закриті, тому що заїзд згідно з рішенням виконкому відкритий до Великодня", – додав директор Луцького спецкомбінату.
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На міському цвинтарі в селі Гаразджа Луцького району до обіду 14 квітня могили впорядковували до 20 людей, – передає кореспондент Суспільного.
На могилу до сина, учасника АТО Віктора Лахая прийшла його мама Надія. Як розповіла Суспільному жінка, її син загинув у день свого народження, на могилу приїжджає часто.
"Це така дата для мене, а на серці тяжко. Посиджу, поговорю і ніби легше. Прибирають, миють, підмітають згадуємо і плачемо. Царство їм Небесне!" – каже волинянка.
Прийшла на кладовище цього дня і лучанка Оксана Собчук. Говорить: хоч і надворі прохолодно, прибирає біля могили своєї мами до Провідної неділі, бо навести лад треба не лише в оселі.
"Знаю точно, що у чистий четвер має бути все у хаті чисто. В п’ятницю паски не печуть і я вирішила сьогоднішній день присвятити кладовищу. Мама завжди пильнувала за всіма традиціями. Я знаю, що їй буде приємно, якщо у неї на могилі буде чисто і прибрано", – сказала лучанка.
Пенсіонерка Тетяна Харчук прибирала могилу своєї мами, досипала землю та висаджувала квіти – мишачі гіацинти.
"Сьогодні треба було дещо у руках привезти, то внук машиною завіз. Тому ми розраховували на такий день, бо й так вийшло. Не хочу я ті пластмасові квіти, в мене порозпускались багато нарцисів біля хати, то ще їх привезу", – каже жінка.
Прибирала на могилі чоловіка, якого не стало 22 роки тому, лучанка Галина Копитюк.
"Знаємо, що Пасха, але настрою, як колись було, немає, бо йде війна. Були бур’яни, то я їх поприбирала. Здираю і зараз буду фарбувати лавочку. Ще поки в силі, то їжджу", – сказала жінка.
Всього на території Луцької міської тергромади діє 42 кладовища загальною площею до 88 гектарів, – розповів керівник комунального підприємства Луцького спецкомбінату Василь Цетнар.
Усе сміття, яке збирається із кладовищ, вивозять на полігон у селі Брище.
"Дуже багато сміття в Гаразджі в основному. Після Великодня і Провідної неділі буде дуже багато людей. Ворота будуть закриті, тому що заїзд згідно з рішенням виконкому відкритий до Великодня", – додав директор Луцького спецкомбінату.
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