Шмигаль анонсував контрнаступ «найближчим часом»

Шмигаль анонсував контрнаступ «найближчим часом»
Контрнаступ ЗСУ почнеться вже найближчим часом і дозволить в кінцевому підсумку повернути всі українські території в межах 1991 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу у Вашингтоні.

Про це пише Укрінформ.

Коментуючи чутки про те, що Пентагон сумнівається в успіху майбутнього контрнаступу, він висловив упевненість в успішному результаті весняно-літньої кампанії української армії.

"Ніщо не вплине і не змінить наші плани на контрнаступ. Наша мета-перемога, наша мета – звільнення українських територій в межах 1991 року. Ми впевнені в тому, що контрнаступ відбудеться вже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують", - запевнив він.

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Теги: контрнаступ, ЗСУ, Шмигаль
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