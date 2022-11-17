Шмигаль анонсував контрнаступ «найближчим часом»
Сьогодні, 12:31
Контрнаступ ЗСУ почнеться вже найближчим часом і дозволить в кінцевому підсумку повернути всі українські території в межах 1991 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу у Вашингтоні.
Про це пише Укрінформ.
Коментуючи чутки про те, що Пентагон сумнівається в успіху майбутнього контрнаступу, він висловив упевненість в успішному результаті весняно-літньої кампанії української армії.
"Ніщо не вплине і не змінить наші плани на контрнаступ. Наша мета-перемога, наша мета – звільнення українських територій в межах 1991 року. Ми впевнені в тому, що контрнаступ відбудеться вже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують", - запевнив він.
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Про це пише Укрінформ.
Коментуючи чутки про те, що Пентагон сумнівається в успіху майбутнього контрнаступу, він висловив упевненість в успішному результаті весняно-літньої кампанії української армії.
"Ніщо не вплине і не змінить наші плани на контрнаступ. Наша мета-перемога, наша мета – звільнення українських територій в межах 1991 року. Ми впевнені в тому, що контрнаступ відбудеться вже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують", - запевнив він.
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