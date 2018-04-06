Хмарно, але тепло: погода на Волині на Великдень

Хмарно, але тепло: погода на Волині на Великдень
На Великдень 16 та 17 квітня погода на Волині буде хмарною, проте теплою. А ось напередодні у суботу, 15 квітня волинянам варто очікувати дощ та похолодання.

Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня Світлана Дриганюк.

15 квітня в області буде хмарно, очікується невеликий дощ вночі, вдень помірний дощ. Стовпчики термометра вночі опустяться до +3 – +8 градусів, вдень не піднімуться вище +10. Вітер східний 7-12 метрів за секунду.

У неділю 16 квітня буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман, видимість 200-500 метрів. Проте температура повітря впродовж дня буде тепло у Луцьку +13 – +15, в області +11 – +16. Вночі від 2 до 7 градусів тепла.

Другий день Великодня, 17 квітня очікується хмарна погода з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Температура повітря вдень +10 – +14 градусів.

Справжнього весняного потепління, зі слів Світлани Дриганюк, варто очікувати із вівторка 18 квітня. З цього дня денна температура повітря буде вищою 16 градусів, проте ночі ще залишатимуться холодними, стовпчики термометрів опускатимуться до +6 градусів.

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Теги: погода, Волинь, Великдень
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