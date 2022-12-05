На Волині за ніч горіло два будинки. ФОТО

На Волині за ніч горіло два будинки. ФОТО
Сьогодні, 15 квітня, вночі волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі в приватному житловому секторі.

Про це повідомили у пресслужі ДСНС на Волині.

Близько півночі зайнявся дерев’яний житловий будинок у с.Мала Яблунька Камінь-Каширського району. На місці події працювали вогнеборці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі, команда місцевої пожежної охорони з смт Колки. Ліквідували пожежу о 03:20.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Вночі сталася пожежа у селі Туропин Ковельського району – тут загорівся дерев’яний будинок, в якому ніхто не проживав. Пожежу ліквідували вогнеборці 17-ї ДПРЧ смт Турійська разом з колегами із 7-ї ДПРЧ м.Володимира.

Причина пожежі встановлюється.
На Волині за ніч горіло два будинки. ФОТО
На Волині за ніч горіло два будинки. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежі, ДСНС
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