На Волині за ніч горіло два будинки. ФОТО
Сьогодні, 15:30
Сьогодні, 15 квітня, вночі волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі в приватному житловому секторі.
Про це повідомили у пресслужі ДСНС на Волині.
Близько півночі зайнявся дерев’яний житловий будинок у с.Мала Яблунька Камінь-Каширського району. На місці події працювали вогнеборці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі, команда місцевої пожежної охорони з смт Колки. Ліквідували пожежу о 03:20.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Вночі сталася пожежа у селі Туропин Ковельського району – тут загорівся дерев’яний будинок, в якому ніхто не проживав. Пожежу ліквідували вогнеборці 17-ї ДПРЧ смт Турійська разом з колегами із 7-ї ДПРЧ м.Володимира.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужі ДСНС на Волині.
Близько півночі зайнявся дерев’яний житловий будинок у с.Мала Яблунька Камінь-Каширського району. На місці події працювали вогнеборці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі, команда місцевої пожежної охорони з смт Колки. Ліквідували пожежу о 03:20.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Вночі сталася пожежа у селі Туропин Ковельського району – тут загорівся дерев’яний будинок, в якому ніхто не проживав. Пожежу ліквідували вогнеборці 17-ї ДПРЧ смт Турійська разом з колегами із 7-ї ДПРЧ м.Володимира.
Причина пожежі встановлюється.
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