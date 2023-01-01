Школярки-подруги з Луцька спекли 50 великодніх пасок для військових

Аня Дігалевич від початку повномасштабного вторгнення разом з подругами пече хліб для військових. Напередодні Великодня дівчата вчергове зібралися на кухні, що зготувати великодні краффіни.



Про це розповіла



Зі слів дівчини, цього разу планують спекти пів сотні краффінів. Для цього використають 100 яєць та вісім кілограмів борошна.



Роботу розпочали з шостої години ранку.



Анна Дігалевич навчається в 11-му ліцеї, випічкою займається понад чотири роки. Каже, що в неї та її подруг є бажання і мотивація бути хоча б трошки дотичними до того, щоб зробити хлопцям свято на передовій.



Допомагають Ані подруги та двоюрідні сестри Діана та Маріанна.



Коли дівчата працюють, маленька квартирка перетворюється на справжній вулик. Кажуть: процесом керує Аня, а вони чітко виконують усі інструкції.



Катерина Куриця пече паски вперше. Каже, що цього разу процеси розділені не рівномірно, усі роблять, те, що кому перепадає. Завдання дівчини – це дріжджі та яйця: розбивати, збивати та зважувати.



Єва Ремба волонтерить понад рік. З Анею, яка ініціювала випічку пасок, – говорить, –знається із дитячого садка, тому з радістю їй допомагає. Каже: спочатку починали пекти на благодійні ярмарки печиво, пиріжки, потім дійшли до хліба, нині – паски.



"Коли мені запропонували допомагати. Я подумала: : "О, круто! Я маю художню освіту можу допомагати з декором", – розповідає дівчина.



Оздоблені краффіни відвозять до волонтерів у Старе місто.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сімнадцятирічна лучанкавід початку повномасштабного вторгнення разом з подругами пече хліб для військових. Напередодні Великодня дівчата вчергове зібралися на кухні, що зготувати великодні краффіни.Про це розповіла Суспільному Анна Дігалевич.Зі слів дівчини, цього разу планують спекти пів сотні краффінів. Для цього використають 100 яєць та вісім кілограмів борошна.Роботу розпочали з шостої години ранку.Анна Дігалевич навчається в 11-му ліцеї, випічкою займається понад чотири роки. Каже, що в неї та її подруг є бажання і мотивація бути хоча б трошки дотичними до того, щоб зробити хлопцям свято на передовій.Допомагають Ані подруги та двоюрідні сестритаКоли дівчата працюють, маленька квартирка перетворюється на справжній вулик. Кажуть: процесом керує Аня, а вони чітко виконують усі інструкції.пече паски вперше. Каже, що цього разу процеси розділені не рівномірно, усі роблять, те, що кому перепадає. Завдання дівчини – це дріжджі та яйця: розбивати, збивати та зважувати.волонтерить понад рік. З Анею, яка ініціювала випічку пасок, – говорить, –знається із дитячого садка, тому з радістю їй допомагає. Каже: спочатку починали пекти на благодійні ярмарки печиво, пиріжки, потім дійшли до хліба, нині – паски."Коли мені запропонували допомагати. Я подумала: : "О, круто! Я маю художню освіту можу допомагати з декором", – розповідає дівчина.Оздоблені краффіни відвозять до волонтерів у Старе місто.

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