Війна з Росією забрала життя волинянина Володимира Ващука

Війна з Росією забрала життя волинянина Володимира Ващука
На війні з російськими окупантами загинув захисник із Ратнівської громади Володимир Ващук, 1967 року народження.

Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук у фейсбуці.

Кулеметник кулеметного взводу 3 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону військової частини А7015, старший солдат Володимир Ващук жив у с. Сільце.

Захисник загинув під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу в районі Бахмута.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

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Теги: Ващук, загинув, волинянин, війна, Росія
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