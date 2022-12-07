Війна з Росією забрала життя волинянина Володимира Ващука

Володимир Ващук, 1967 року народження.



Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук у фейсбуці.



Кулеметник кулеметного взводу 3 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону військової частини А7015, старший солдат Володимир Ващук жив у с. Сільце.



Захисник загинув під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу в районі Бахмута.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!



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