У луцькому соборі освячують великодні кошики. ФОТО
Сьогодні, 16:39
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі сьогодні, 15 квітня, о 12:00 почали освячувати великодні кошики.
Дощова погода не завадила жителям Луцька, тому людей на території собору було вдосталь: від малечі до літніх людей.
Віряни принесли до храму великодні страви – паски, крашанки, сири та ковбаси. Свої кошики вони прикрасили квітами, стрічками і вишитими рушниками.
До слова, сьогодні освячення великодніх кошиків у соборі буде тривати до 21 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Дощова погода не завадила жителям Луцька, тому людей на території собору було вдосталь: від малечі до літніх людей.
Віряни принесли до храму великодні страви – паски, крашанки, сири та ковбаси. Свої кошики вони прикрасили квітами, стрічками і вишитими рушниками.
До слова, сьогодні освячення великодніх кошиків у соборі буде тривати до 21 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У луцькому соборі освячують великодні кошики. ФОТО
Сьогодні, 16:39
На Волині за ніч горіло два будинки. ФОТО
Сьогодні, 15:30
На Волині – масштабні підтоплення. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Хмарно, але тепло: погода на Волині на Великдень
Сьогодні, 14:00
Медіа