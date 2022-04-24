У луцькому соборі освячують великодні кошики. ФОТО





Дощова погода не завадила жителям Луцька, тому людей на території собору було вдосталь: від малечі до літніх людей.



Віряни принесли до храму великодні страви – паски, крашанки, сири та ковбаси. Свої кошики вони прикрасили квітами, стрічками і вишитими рушниками.



До слова, сьогодні освячення великодніх кошиків у соборі буде тривати до 21 години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Свято-Троїцькому кафедральному соборі сьогодні, 15 квітня, о 12:00 почали освячувати великодні кошики.Дощова погода не завадила жителям Луцька, тому людей на території собору було вдосталь: від малечі до літніх людей.Віряни принесли до храму великодні страви – паски, крашанки, сири та ковбаси. Свої кошики вони прикрасили квітами, стрічками і вишитими рушниками.До слова, сьогодні освячення великодніх кошиків у соборі буде тривати до 21 години.

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