У луцькому соборі освячують великодні кошики. ФОТО

У луцькому соборі освячують великодні кошики. ФОТО
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі сьогодні, 15 квітня, о 12:00 почали освячувати великодні кошики.

Дощова погода не завадила жителям Луцька, тому людей на території собору було вдосталь: від малечі до літніх людей.

Віряни принесли до храму великодні страви – паски, крашанки, сири та ковбаси. Свої кошики вони прикрасили квітами, стрічками і вишитими рушниками.
У луцькому соборі освячують великодні кошики. ФОТО

До слова, сьогодні освячення великодніх кошиків у соборі буде тривати до 21 години.
У луцькому соборі освячують великодні кошики. ФОТО
У луцькому соборі освячують великодні кошики. ФОТО
У луцькому соборі освячують великодні кошики. ФОТО
У луцькому соборі освячують великодні кошики. ФОТО
У луцькому соборі освячують великодні кошики. ФОТО
У луцькому соборі освячують великодні кошики. ФОТО

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Теги: Луцьк, собор, освятили кошики, Великдень, паска
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